Joker folie à deux, de nouvelles images dévoilées par le réalisateur

Les fans du film Joker (2019) peuvent se réjouir, le réalisateur du film, Todd Phillips, vient de dévoiler de nouvelles images du second volet avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga.

Une nouvelle qui va en réjouir plus d'un. De nouvelles images du second volet du film Joker, Folie à deux viennent de sortir. C'est le réalisateur Todd Phillips qui a dévoilé des photos sur son compte Instagram en guise de cadeau de Noël, tout en souhaitant «à tout le monde de joyeuses fêtes et une belle nouvelle année».

Sur le premier cliché, on peut observer Joaquin Phoenix, alias Arthur Fleck, à travers une petite fenêtre de sa cellule de prison portant le nombre E258. La seconde image, quant à elle, laisse apercevoir Lady Gaga dans la peau de Harley Quinn et le Joker avec son fameux maquillage de clown.

Que nous réserve le deuxième volet du Joker ?

Le film aux 11 nominations aux oscars a été un véritable succès du box-office en 2019. Toutefois, le second opus semble être aux antipodes du premier volet puisqu'il sera... une comédie musicale. Cette comédie mettra en scène un nouveau personnage, la psychologue Harley Quinn, qui essaiera tant bien que mal de guérir le joker de ses maux avant d'en tomber amoureuse et ainsi d'adhérer à ses préceptes.

En outre, d'autres personnages seront présents dans ce deuxième volet. On retrouvera notamment Zazie Beetz dans le rôle de Sophie Dumont ainsi que Brendan Gleeson et Catherine Keener. Joker : folie à deux est attendu pour le 2 octobre 2024 dans les salles de cinéma.