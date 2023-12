Voici les 6 cavernes naturelles les plus spectaculaires au monde en 2023

Mystérieuses et sauvages, parfois très difficiles d’accès, ce sont les six cavernes naturelles qui se distinguent le plus dans le monde, par leur beauté et aux caractéristiques qui leur sont propres.

Le monde regorge de merveilles que l’humain ne soupçonne pas toujours. Nichés au fin fond d’un gouffre, entourés de stalagmites ou sculptés par la nature, ces endroits sont tous plus différents les uns que les autres, mais se ressemblent sur un même point.

Ce sont des cavernes naturelles qui participent à la beauté de la Terre et à sa diversité. Des lieux spectaculaires aux travers d'images à couper le souffle, pour voyager le temps d'un instant.

Grotte de Phraya Nakhon en Thaïlande

© Sauken Laula / flickr

C’est au cœur de la splendide grotte de Phraya Nakhon qu’est niché le temple Kuha Karuhas, construit en 1890. Un environnement calme et apaisant où la lumière du soleil vient faire rayonner les dorures de l’édifice. Le lieu réserve à ceux qui le visitent une expérience unique qui laisse une trace indélébile de la beauté de la culture thaïlandaise. La grotte est accessible à pied uniquement depuis la plage de Laem Sala.

Cathédrale de marbre au Chili

© Rania El Kateb / flickr

Véritable bijou de la nature, cette caverne que l’on appelle la Cathédrale de marbre surplombe les eaux du lac Carrera au Chili. Au fil des millénaires, elles ont façonné des murs cristallins de marbre blanc sur lesquels se reflète le bleu de l’eau, offrant un spectacle magnifique. Un lieu pur et d’une rareté sans nom, où l’on peut se rendre en kayak.

Grotte de Fingal en Écosse

© Kasia Kaczyńska / flickr

En Écosse, c’est la grotte de Fingal qui attire l’œil des plus curieux. Formée sur une petite île volcanique, il y a plus de 59 millions d’années, elle se distingue par les sons que produit la mer lorsqu’elle s’y engouffre, à plus de 69 mètres de profondeur. Elle tient son surnom, «caverne musicale», des doux échos qui s’en échappent. Autre particularité, les formes géométriques de ses parois forgées par la lave, qui en ont fait un site historique classé Réserve naturelle nationale.

Grotte de Waitomo en Nouvelle-Zélande

globe-trotting

La grotte de Waitomo est l’un des lieux les plus visités en Nouvelle-Zélande. Enfouie à 10 mètres de profondeur, la caverne est ornée de vers luisants (appelés Arachnocampa luminosa) sur ses parois qui l’éclairent, donnant ainsi l’illusion d’un ciel étoilé. La vie semble être mise en pause, pour laisser ses visiteurs profiter d’un instant hors du temps. Pour s’y rendre, le lieu propose une promenade en bateau à la suite d’une descente dans les tunnels.

Grotte de Skaftafell en Islande

© Michal / Adobe Stock

L’Islande dispose de beaucoup de merveilles de la nature et la grotte de Skaftafell ne fait pas exception. Cette grotte de glace naturelle se trouve dans le parc national Vatnajökull et elle est accessible en randonnée avec un guide expérimenté. Il est impossible de ne pas s’émerveiller devant ce lieu qui paraît irréel, comme constitué de cristal, aux lumières bleues et blanches envoûtantes. Depuis sa formation, la grotte ne cesse de s’agrandir et de changer, offrant de nouvelles cavités à découvrir.

Le Canyon de l’Antilope aux États-Unis

© emotionpicture / Adobe Stock

Le Canyon de l’Antilope est l’une des plus belles gorges du monde et l’un des lieux les plus emblématiques des États-Unis. Avec ses couleurs orangers, elle offre un paysage à couper le souffle et reste un endroit incontournable à visiter au cours d’un road trip américain.

En plein désert, le Canyon de l’Antilope est dominé par le soleil, dont les rayons parviennent à se glisser entre les roches, éclairant ainsi les parois, tout en offrant un spectacle unique à ses chanceux visiteurs.