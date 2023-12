«Dream scenario» : de quoi parle ce film avec Nicolas Cage, qui vaut à l'acteur une nomination aux Golden Globes ?

En salles ce mercredi, «Dream scenario» offre l’un de ses plus beaux rôles à Nicolas Cage. Pour cette performance, l’acteur a obtenu une nomination aux prochains Golden Globes.

Un retour en grâce. Après avoir incarné Dracula dans «Renfield» en mai dernier, Nicolas Cage s’illustre dans la comédie satirique «Dream scenario» qui sort au cinéma ce mercredi 27 décembre. Dans ce long-métrage complètement décalé, signé du Norvégien Kristoffer Borgli, l’acteur de 59 ans prête ses traits à Paul Matthews, un professeur de biologie à l’université qui souffre de dépression.

Cet homme marié et père de famille voit sa vie basculer quand, sans raison apparente, des millions de personnes se mettent à rêver de lui. Moqué par ses proches et ses collègues, l’homme jugé ringard tient peut-être sa revanche. Mais cette gloire soudaine va tourner court puisque les rêves se transforment rapidement en cauchemar. Paul Matthews n’espère alors plus qu’une chose : disparaître au plus vite.

Le culte de la personnalité égratigné

«C'était intéressant de travailler avec un acteur qui a déjà un statut d'icône pour les gens. C'est quelqu'un que les gens ont probablement déjà vu dans leurs rêves», a récemment expliqué le cinéaste dans un entretien accordé à l’AFP.

Produit par Ari Aster («Hérédité», «Midsommar»), «Dream scenario» oscille entre la fantaisie des frères Coen et l'humour noir de Ruben Östlund, pour s'attaquer au culte de la personnalité. Ou à «la façon dont on se débarrasse des gens que l'on considère indésirables dans la sphère publique», a ajouté Kristoffer Borgli.

Nicolas Cage, qui a annoncé vouloir prendre sa retraite, pourrait remporter le Golden Globe du meilleur acteur dans un film comique ou musical. Réponse le 7 janvier prochain pour la 81e cérémonie.