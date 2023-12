Tourisme : voici les 10 villes les plus surcotées selon une étude

Souvent idéalisées par les touristes, certaines villes ne sont finalement pas aussi exceptionnelles qu’elles en ont l’air. Une étude a permis d’en identifier les dix principales.

Le voyage était prévu depuis plusieurs mois, l’euphorie était à son apogée, mais en sortant de l’aéroport… c’est une autre histoire. Ce scénario se produit malheureusement fréquemment. Alors pour éviter les mauvaises surprises, une étude menée par King Casino Bonus nous permet de gagner du temps et de connaître les dix villes les plus surestimées du monde.

Plusieurs sites de voyages ont annoncé la couleur, grâce à certains mots clés, comme «très décevant», «ne vaut pas le coup» ou même «pas aussi bien que prévu». En effet, ce que l’on voit dans les films ou sur les réseaux sociaux n’est pas toujours représentatif de la réalité.

Bangkok

Avec 16,6 % d’avis négatifs, Bangkok, la capitale thaïlandaise, est en marge de ce classement. Selon les avis laissés sur la majorité des sites de voyages, il semblerait que la ville soit submergée par les touristes et surtout par la saleté.

Du côté de la nourriture, en lisant les commentaires, on se rend bien compte que beaucoup d’aliments et de plats sont à éviter si l’on ne souhaite pas rentrer malade chez soi, en plus d’être particulièrement déçu de son expérience.

Antalya

La ville d’Antalya, en Turquie, suit de près Bangkok, avec 16,5 %. Selon les avis, il faut croire que la ville est «banale», voire «dénuée de sites ou d’attractions dignes d’être mentionnés».

La ville se trouve dans la province du même nom et ne paraît pas se démarquer au point de s’y arrêter au cours de son voyage. Apparemment, rester dans son hôtel pour profiter de ses vacances est la meilleure des solutions pour ne pas regretter son choix de destination.

Singapour

En troisième position, on retrouve Singapour avec 15,8 %. Bien que la ville ait connu une importante augmentation du côté de la fréquentation des touristes grâce à son impressionnante croissance économique, les retours sont loin d’être concluants.

Les visiteurs décrivent la ville comme uniquement tournée sur la technologie et la finance et aucunement comme un lieu touristique. Elle est même décrite comme «manquant cruellement d’âme et d’une véritable culture». Autrement dit, à moins de ne pas vouloir lâcher prise sur son travail, il est plus sage d'éviter cette destination pour une semaine de vacances.

Munich

Juste derrière, on retrouve la ville allemande de Munich, avec, pour sa part, 15,7 % d’avis négatifs. Hormis la fête de la bière si l’on aime ça, la ville n’est pas forcément la plus propice pour passer de bonnes vacances en famille. En effet, Munich possède la plus grande fête de la bière au monde, ce qui participe grandement à sa prospérité touristique, puisqu’elle accueille chaque année plus de 5 millions de visiteurs.

Toutefois, un visiteur sur dix a déclaré que ses attentes ne correspondaient absolument pas à la réalité. Il vaut donc mieux être bien renseigné avant de réserver ses vacances.

Rimini

L’Italie a également sa place dans ce classement avec la ville de Rimini, qui comptabilise 14,2 % de personnes n’ayant pas apprécié leur séjour. Réputée, cette station balnéaire du nord de l’Italie était principalement considérée à la mode entre les années 1980 et 1990.

Selon ses visiteurs, il semblerait qu’elle leur ait paru «vétuste» et «délaissée». Bon nombre d’entre eux étaient restés sur les images de son âge d’or.

Miami

C’est désormais au tour de Miami de s’imposer parmi les villes les plus surcotées du monde. Avec 13,9 % de commentaires négatifs, la célèbre ville américaine, lieu de prédilection des personnes riches, déçoit par son style très «Art déco» et tourné vers la culture hispanique. Ce n’est pas une mauvaise chose. Cependant, les touristes ne se disent pas conquis par le quartier de La Havane notamment, qui a perdu beaucoup de charme depuis quelques années.

Beaucoup ne cessent de répéter que si l’on souhaite vivre l’ambiance de la culture cubaine, ce n’est pas à Miami qu’on pourra la trouver, mais bien directement à Cuba.

Mumbai

Mumbai arrive septième avec 13,9 %. La ville indienne possède ses propres coutumes, qui n’adhèrent pas au style de vie des touristes occidentaux, ce qui peut fortement perturber. La plupart des visiteurs attendent de se retrouver face à une ville pleine de vie, parfaite pour un véritable dépaysement. Mais selon les avis laissés sur les sites de voyages, le dépaysement est un peu trop brusque.

Alors pour profiter de la ville à sa juste valeur, il vaut mieux être parfaitement renseigné sur ses traditions et sur le mode de vie de ses habitants. Cela permettra un voyage bien plus optimisé et respectueux des coutumes locales.

Londres

Londres ne laisse pas non plus un souvenir très positif à ses touristes, puisque 13,8 % d’entre eux ont exprimé leur désarroi. Il semblerait que la famille royale ne suffise pas à charmes les visiteurs… En effet, les principales attractions sont le palais de Buckingham, le Big Ben et le London Eye. Au-delà de ça, il semblerait que l’on ait vite fait le tour.

Cependant, la capitale anglaise est plus appréciée par les amateurs de street food, de concerts et d’art. Après tout, il en faut pour tout le monde.

Paris

Paris, la ville lumière, perd en scintillement, selon les 13,8 % de visiteurs mécontents. Bien que mythique aux yeux du monde entier, grâce à ses nombreux lieux incontournables et sa cuisine traditionnelle, la ville aux mille surnoms déçoit.

Les touristes disent s’y sentir en danger, brusqués et harcelés, loin de l’image du Paris parfait et romantique de Emily in Paris. Parfois le retour à la réalité est assez violent.

Tokyo

À la dernière place de ce classement, on retrouve Tokyo, avec 13,6 %. La mégalopole japonaise est très renommée à différents niveaux, notamment grâce à ses avancées technologiques.

Mais il faut croire que les attractions touristiques qui y sont proposées ne satisfont pas les visiteurs. Un touriste sur six est par exemple reparti sans être très convaincu de son voyage à Tokyo.

En conclusion, pour éviter d’être déçu selon l’étude, il vaut mieux réserver des vacances dans la capitale Sud-Coréenne, Séoul, qui grimpe dans le classement des villes favorites les plus à la mode.