Cailee Spaeny : qui est cette jeune actrice à l'affiche de «Priscilla» ?

Dans «Priscilla» de Sofia Coppola, qui sortira sur les écrans le 3 janvier prochain, elle incarne la femme d’Elvis Presley. Encore inconnue du grand public, qui est Cailee Spaeny, la nouvelle étoile montante d’Hollywood âgée de 25 ans ?

Pour sa prestation magistrale dans «Priscilla» de Sofia Coppola, qui est attendu en salles le 3 janvier prochain, Cailee Spaeny a remporté en septembre dernier le prix d'interprétation féminine à la 80e Mostra de Venise.

En recevant cet «honneur incroyable», l’Américaine, qui se glisse dans la peau de Priscilla Beaulieu-Presley de ses 14 à 29 ans, a reconnu qu’elle avait vécu «une expérience magique et complètement inattendue».

dans des blockbusters en 2024

Née le 24 juillet 1998 à Springfield (Missouri), Cailee Spaeny a joué dans des pièces avec le «Springfield Little Theater», alors qu’elle n’était qu’une adolescente. En parallèle de la sortie de son premier et unique single en tant que chanteuse, «Fallin», elle a décroché son premier rôle important dans le film de science-fiction «Pacific Rim Uprising», de Steven S. DeKnight, sorti en 2018.

La jeune femme est apparue, la même année, dans le thriller «Sale temps à l'hôtel El Royale», de Drew Goddard avec Chris Hemsworth, «Une femme d'exception» de Mimi Leder, ou encore «Vice» d’Adam McKay.

Cailee Spaeny, qui a aussi tenu le rôle-titre dans le film d'horreur «The Craft - Les nouvelles sorcières» (2020), a participé à des productions à la télévision. Elle a joué dans les séries «Devs» (2020) et «Mare of Easttown» (2021) sur HBO, au côté de l’actrice Kate Winslet.

Star du film très attendu «Priscilla», celle qui donne la réplique à Jacob Elordi et est par ailleurs l’ambassadrice du parfum féminin Omnia de Bulgari, sera également à l’affiche des blockbusters «Civil War» (24 avril 2024) et «Alien : Romulus» (14 août 2024). On lui promet un brillant avenir dans le 7e art.