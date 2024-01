Indochine : le groupe annonce son retour, avec une touche de mystère

Indochine, l'inusable groupe de rock français, s’apprête à faire son retour en 2024. Toutefois, on ignore précisément sous quelle forme, l’annonce étant quelque peu énigmatique.

Un 14e album pour 2024 ? Après avoir organisé en 2022 une tournée d'anniversaire dans les plus grands stades de France, Indochine a annoncé son retour en 2024, mais sans préciser sous quelle forme. Est-ce un album ? Une nouvelle tournée ? On l’ignore.

Le groupe de rock aux 43 ans de carrière s’est en effet contenté d’annoncer la nouvelle sur Instagram via deux vidéos énigmatiques, publiées les 23 et 31 décembre, et accompagnées du message «2024, Indo is back». Ces images vintage, qui défilent sur un fond sonore, contiennent néanmoins quelques indices.

On aperçoit notamment le fondateur du groupe, Nicola Sirkis, en train de travailler en studio avec ses musiciens, Oli de Sat, Boris Jardel, Marc Éliard, et Ludwig Dahlberg. Il pourrait donc s’agir de la sortie d’un nouvel opus, le 14e donc. Les autres clichés ont d’ailleurs tendance à confirmer cette hypothèse.

ukraine, paul Éluard...

On peut voir une écharpe de l’Ukraine posée sur un piano ainsi qu’un livre de Paul Éluard, «Souvenirs de la maison des fous», des photos qui laissent deviner les thématiques de leur futur projet musical. Ce n’est pas tout. En ouvrant bien l’œil, on entrevoit sur un tableau blanc une liste de titres, tels que «Performance», «SlowSex» et «Kids».

Pour mémoire, le dernier et 13e album d’Indochine, qui s’intitule sobrement «13», est sorti en 2017. Et pour annoncer l’événement, le groupe avait utilisé une méthode similaire. Il avait publié sur les réseaux sociaux une image puis une vidéo énigmatique avec le chiffre 13. La sortie d'un nouvel album semble donc assez évidente.