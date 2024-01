Cinéma : Universal Pictures domine Disney au box-office pour la première fois depuis 2015

En 2023, et pour la première fois depuis 2015, Disney n’occupe pas la première place du box-office mondial. C’est le studio Universal Pictures qui, grâce aux succès de «Oppenheimer», «Super Mario Bros : le film» et «M3GAN», trône sur la plus haute marche du podium.

Du jamais vu depuis près de 10 ans. Le studio Universal Pictures a réussi à détrôner Disney de la première place du box-office mondial avec des recettes cumulées estimées à 4,907 milliards de dollars (environ 4,5 milliards d’euros) sur l’année 2023, grâce à ses 24 films sortis en salles. Dont les immenses succès qu’ont été «Oppenheimer», «Super Mario Bros : le film», «Five Nights at Freddy’s», ou encore «M3GAN». Ces deux derniers films dégageant des bénéfices records grâce à un ratio recette/budget largement bénéficiaire.

Pour la première fois depuis 2015, Disney ne pointe qu’en deuxième position avec des recettes cumulées estimées à 4,827 millions sur l’année 2023, à travers ses 17 films sortis en salle, dont «Les Gardiens de la Galaxie vol. 3», «Indiana Jones et le cadran de la destinée», ou encore l’adaptation en live-action de «La Petite Sirène». Le studio précise dans un communiqué que la différence de 80 millions de dollars se résume au nombre inférieur de films sortis par rapport à leur rival. Il est toutefois important de souligner que pour la première fois depuis 2014, aucun film Disney n’a dépassé la barre du milliard de recettes. C’est également la première fois depuis longtemps qu’aucun de ses films ne se classent dans le Top 3 du classement.

La troisième marche du podium est occupée par le studio Warner Bros. qui, grâce à notamment «Barbie», «Wonka» et «La Nonne II», a réussi à atteindre 3,84 milliards de recettes cumulées. Sony et Paramount ferment la marche avec 2,09 et 2,03 milliards de recettes cumulées respectivement. Sony a bénéficié des bons chiffres de «Spider-Man : Across the Sipder-Verse», «Equalizer 3» et de «Napoléon», tandis que Paramount a surfé sur «Mission Impossible : Dead Reackoning Part.1», «Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs», et «La Pat' Patrouille : La Super Patrouille, le film».