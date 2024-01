Musique : voici les 10 jeunes chanteurs à suivre en 2024

Chaque année, la carrière de chanteuses et chanteurs prend une ampleur considérable. Certains poussent à peine leurs premières notes en public, d'autres sont déjà des visages familiers qui deviennent des superstars. Alors, qui fera vibrer les foules ces prochains mois ?

Gracie Abrams

Depuis ses débuts avec «Mean It» en 2019, Gracie Abrams, fille du réalisateur J. J. Abrams, s'est fait connaître grâce à ses mélodies touchantes qui lui ont récemment valu une nomination aux Grammy Awards 2024 pour le meilleur nouvel artiste, ainsi qu’une prestation de choix en première partie de la nouvelle reine de l’industrie musicale, alias Taylor Swift.

Boygenius

Le trio indie-rock américain composé de Julien Baker, Phoebe Bridgers et Lucy Dacus - respectivement âgés de 28, 29, et 28 ans - a recueilli les hourras des critiques avec son premier album, «The Record», paru en 2023. Un disque qui a remporté pas moins de six nominations aux Grammy Awards et atteint la 4e place des charts américains.



Ice Spice

Nommée aux Grammy Awards 2024 pour le trophée du meilleur nouvel artiste, Ice Spice, 23 printemps, écrit des freestyles depuis sa plus tendre enfance. Sa popularité a explosé avec sa chanson «Munch (Feelin' U)» devenue virale sur TikTok puis son apparition auprès d’une certaine… Taylor Swift.

Latto

Deux fois nommée aux Grammy Awards, Latto, qui a lancé sa carrière comme beaucoup sur les médias sociaux et qui compte aujourd’hui quelque 7 millions de followers sur TikTok, est une chanteuse de 24 ans passée par l'émission de télé-réalité «The Rap Game» en 2016. Après quelques mixtapes, elle a agrandi son audience, notamment en se produisant dans les stades avec Lizzo.



Peso Pluma

Il n’a plus rien d’un poids plume avec ses 8,5 milliards de vues, Peso Pluma est l’artiste le plus streamé sur YouTube. Le jeune homme de 24 ans, également nommé pour le prix du meilleur nouvel artiste 2024 aux Grammy, s'est imposé comme la star de la scène musicale latine à suivre. Son troisième album, sorti via son propre label Double P. , «Genesis», est arrivé à la troisième place du Billboard 200, un record pour un artiste mexicain.



Reneé Rapp

Connue pour son rôle dans «Sex Lives of College Girls» de Mindy Kaling, Reneé Rapp a sorti un premier EP en 2022, «Everything to Everyone», puis son premier album studio «Snow Angel» en 2023, qui s'est hissé au numéro 44 du Billboard 200 américain. Un joli succès pour celle qui compte actuellement plus de 4 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, et s’est lancée dans sa première grande tournée en 2023.

Kali Uchis

L’autrice-compositrice-interprète, productrice, actrice et directrice artistique lauréate d'un Grammy a sorti «Por Vida» en 2015, suivi d’un premier album acclamé par la critique en 2018, «Isolation». Son tube «Telepatía» a été diffusé plus de 2 milliards de fois à ce jour, et a figuré dans le Billboard Hot 100 pendant 23 semaines consécutives.



Ayra Starr

Agée de 21 ans, la chanteuse nigérianne est une grande fan de Nicki Minaj. Elle s’est fait connaître avec des reprises postées sur Instagram avant de composer ses propres morceaux. Elle a sorti son premier album en 2021, «19&Dangerous» au son d'un mélange efficace d'afropop et de R&B. En 2023, elle a été nommée aux NRJ Music Awards 2023 dans la catégorie Révélation internationale, et a dévoilé un duo avec Ninho.



The Last Dinner Party

Les cinq rockeuses britanniques faisaient partie des artistes à suivre de la BBC en 2023. Elles sortiront leur premier album, «Prelude to Ecstasy», ce 2 février.

Yamê

Ce jeune rappeur franco-camerounais à la voix singulière a tapé dans l’oreille de Timbaland. Le 14 mars 2023, le producteur américain, à qui l'on doit notamment de nombreux tubes de Jay-Z et Justin Timberlake, a partagé un montage vidéo de Yamê et lui-même sur son compte Instagram. Le genre de publicité qui attise la curiosité du plus grand nombre…