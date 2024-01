Nostradamus, Baba Vanga, Abbé Moult… Toutes les terrifiantes prédictions des illustres devins pour 2024

L’année 2024 vient à peine de commencer qu’une prédiction du célèbre Nostradamus s’est déjà réalisée avec le terrible tremblement de Terre au Japon. Mais que nous réservent encore le célèbre oracle provençal et ses illustres homologues ?

Et si l’avenir du monde était écrit depuis des siècles ? Il est légitime de s'interroger lorsque l’on constate qu’un tremblement de Terre au Japon, qui avait été prédit par Nostradamus en 1555 dans son texte intitulé «Les Prophéties», s’est produit en ce début d’année 2024.

Au cours de sa vie, Michel de Nostredame, de son vrai nom, aurait prédit 6.338 événements, dont 942 rien que dans son célèbre ouvrage. En étudiant l’œuvre, on peut ainsi découvrir quelques visions de Nostradamus concernant la Seconde Guerre Mondiale ou encore la Révolution française qui se sont bien réalisées.

Mais il n’est pas le seul à nous avoir laissé une trace de ses prédictions. La Bulgare Baba Vanga et l'abbé Thomas-Joseph Moult, natif de Naples, entre autres, ont aussi usé de leur «don» pour deviner ce dont le futur pourrait être fait. Et l’année dans laquelle nous entrons n’a pas fait exception.

mort de vladimir poutine, attaques terroristes...

Baba Vanga, aussi appelée la «Nostradamus des Balkans», née en 1911, était une voyante bulgare. Aveugle depuis l’enfance, elle a mis au profit de nombreuses personnes ses talents prophétiques.

Comme pour chaque année jusqu’en 5079, elle a dressé la liste de ses prédictions pour l’année 2024, avant sa mort en 1996. Selon elle, notre civilisation doit s’attendre à la mort de Vladimir Poutine, des attaques terroristes et des essais d’attaques à l’arme biologique. Une crise économique, des avancées autour de la recherche médicale et technologique, des problèmes météorologiques ou encore une multiplication des cyberattaques seraient également au programme.

L’Abbé Thomas-Joseph Moult de son vrai nom, était un philosophe et astronome ayant vécu au 18ᵉ siècle. Tout comme Nostradamus, ses prédictions ont été notées dans un ouvrage intitulé «Prophéties perpétuelles». Il a entre autres donné quelques informations concernant la météorologie. Nous devrions selon lui ainsi nous attendre à un printemps pluvieux et venteux, un été tempéré ou encore à un hiver pluvieux et neigeux. Des prévisions assez plausibles, contrairement à d’autres, alors qu'un mystérieux combat naval ou une grande guerre entre des princes chrétiens sont aussi évoqués.

Un nouveau pape ?

De son côté, Nostradamus n’a pas été très optimiste non plus. Ses prédictions s’accordent plus ou moins avec ses illustres collègues. Il a également annoncé la chute d’un roi et un changement de régime au Royaume-Uni, l’arrivée du nouveau Pape et une possible guerre avec la Chine.

Si ces prédictions peuvent fasciner ou inquiéter, elles sont évidemment à prendre avec prudence. En effet, nombreuses sont les prophéties à ne pas s’être réalisées. Nostradamus avait par exemple évoqué la fin du monde pour l’année 1999.

Ses écrits étant assez vagues, cela peut donner lieu à plusieurs interprétations. Reste donc à découvrir si l’année 2024 se déroulera aussi mal que ce qui a pu être annoncé.