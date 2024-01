Deadpool 3 : Patrick Stewart vient-il de révéler la présence du professeur Xavier dans le film ?

Invité du podcast «Happy Sad Confused», Patrick Stewart a été interrogé sur la possible apparition du personnage de Charles Xavier, alias Professor X, au côté de Wolverine dans «Deadpool 3». Une hypothèse que l’acteur n’a pas totalement écartée.

Le mystère reste entier, ou presque. Malgré les nombreux décès de Charles Xavier, alias le Professor X, dans la saga «X-Men», celui-ci avait fait son retour à l’écran en 2022 dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». Un retour – plutôt bref puisqu’il meurt des mains de Scarlett Witch – rendu possible par l’introduction du multivers dans le MCU (Marvel Cinematic Universe), qui sera un des éléments clefs de «Deadpool 3», attendu en salle le 24 juillet prochain.

Invité du podcast «Happy Sad Confused», Patrick Stewart a été interrogé sur la possibilité de le voir donner une nouvelle fois la réplique Hugh Jackman dans ce film, où ce dernier reprendra son rôle de Wolverine pour former un duo irrésistible avec le personnage incarné par Ryan Reynolds. La dernière fois que les fans avaient aperçus les deux X-Men à l’écran était dans «Logan», qui se concluait sur leur mort respective. Mais tout espoir de les retrouver une dernière fois ne semble pas perdu, selon le comédien de 83 ans.

«J’ai toute les raisons de croire qu’il est encore là», explique Patrick Stewart à propos de la mort du personnage dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». À la question de savoir s’il pourrait apparaître dans «Deadpool 3», l’acteur laisse planer le doute. «Cela a été évoqué, il a eu un processus. Mais les deux ou trois dernières années ont été compliquées avec les grèves et la crise sanitaire…», lance-t-il.