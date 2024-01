Golden Globes 2024 : «Barbie» et «Oppenheimer» favoris de la 81e édition

Le phénomène «Barbenheimer» sera à l’honneur lors des Golden Globes qui se dérouleront ce dimanche, à Los Angeles. «Barbie» arrive en effet en tête des nominations, suivi d’«Oppenheimer».

Après des réformes pour répondre aux accusations de racisme et de corruption, l'organisation des Golden Globes compte sur la doublette «Barbie» et «Oppenheimer» pour retrouver son lustre et son glamour, lors de sa cérémonie, ce dimanche 7 janvier (dans la nuit de dimanche à lundi en France).

Longtemps vues comme un tremplin vers les Oscars, ces récompenses ont été minées par les scandales et l'érosion de leur audience ces dernières années. Dotées de nouveaux propriétaires et de nouveaux votants, elles cherchent à se relancer. Le phénomène «Barbenheimer», auteur d'une véritable razzia au box-office l'an passé, sera donc bien présent.

Les deux films totalisent 17 nominations

Rien qu'à eux deux, le film sur la poupée peroxydée et celui sur le père de la bombe atomique totalisent 17 nominations. «Ils sont tellement différents l'un de l'autre, et pourtant ils ont tous deux connu le succès», observe Glenn Weiss, producteur des Golden Globes.

Réalisé par Greta Gerwig, «Barbie» profite de l'aura mondiale de la figurine en plastique pour livrer une satire acerbe sur la misogynie et mettre en lumière l'émancipation des femmes. Le long-métrage mène la danse avec neuf nominations et est notamment pressenti pour rafler le prix de la meilleure comédie et du meilleur scénario. Avec les plus grosses recettes en salles de l'année, il part également favori pour une nouvelle récompense créée pour honorer le succès au box-office.

«Oppenheimer», qui a également drainé les foules l'été dernier, compte lui huit nominations et semble bien parti pour le prix du meilleur film dramatique. Ce film, qui pourrait consacrer Christopher Nolan comme meilleur réalisateur, décortique la vie du scientifique, incarné par Cillian Murphy, chargé de mener les recherches américaines sur la bombe atomique à travers sa rivalité avec un puissant politicien sous les traits de Robert Downey Jr. Les deux comédiens sont de sérieux candidats pour le prix du meilleur acteur et celui du meilleur second rôle.

«Maestro» parvient à se faire une place

Outre le duo «Barbenheimer», «Maestro» de Bradley Cooper se tient en embuscade. Avec ce biopic du chef d'orchestre et compositeur Leonard Bernstein, l'Américain peut prétendre au doublé meilleur réalisateur et meilleur acteur, ce qui serait une première.

La comédienne amérindienne Lily Gladstone convoite elle le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique, grâce à son rôle dans «Killers of the Flower Moon». Une fresque historique où Martin Scorsese retrace le massacre d'une tribu par des spoliateurs blancs, qui compte sept nominations.

Côté comédies, c'est Emma Stone qui tient la corde pour cette récompense, avec son rôle de Frankenstein au féminin dans «Pauvres créatures», sacré meilleur film à la Mostra de Venise.

Enfin, dans les catégories télévisées, la série dramatique «Succession», chronique des luttes de pouvoir au sein d'une famille à la tête d'un empire médiatique, et la comédie «The Bear», qui explore l'arrière-cuisine d'un restaurant de Chicago, partent favorites.