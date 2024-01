Michael Bolton : opéré d'une tumeur au cerveau, le chanteur américain annule ses prochains concerts

Atteint d’une tumeur au cerveau, le chanteur américain Michael Bolton est contraint d’annuler ses prochains concerts.

Michael Bolton a dû être opéré en urgence d’une tumeur au cerveau. Le chanteur américain, à qui l’on doit les tubes «When a man loves a woman» et «I said I love you... but I lied», ne pourra donc pas honorer ses prochains concerts.

Âgé de 70 ans, l’artiste, qui a été diagnostiqué avant les vacances de Noël, a annoncé cette triste nouvelle sur son compte Instagram. «2023 s'est terminée pour moi par des défis inattendus», a-t-il écrit. Mais «grâce à ma formidable équipe médicale, l'opération a été un succès», a rassuré Michael Bolton, qui a désormais besoin de repos.

«il est toujours difficile de décevoir mes fans»

«Les deux prochains mois, je vais consacrer mon temps et mon énergie à ma convalescence, ce qui signifie que je dois interrompre temporairement ma tournée», a-t-il affirmé, avant d’ajouter que même si cette pause est nécessaire, «il est toujours difficile de décevoir mes fans, ou de reporter un spectacle».

Malgré cette épreuve, le chanteur, qui devait notamment se produire en Floride, en Ohio, et au Texas, compte bien retrouver son public le plus vite possible. «N’ayez aucun doute, a-t-il assuré, je travaille dur à mon rétablissement pour revenir sur scène bientôt».