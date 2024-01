Ariana Grande : le premier single de son très attendu nouvel album sortira ce vendredi

Après avoir annoncé fin décembre un nouvel opus pour 2024, Ariana Grande s'apprête à dévoiler le premier single de ce septième album.

Le retour d'Ariana Grande est imminent. La star dévoilera en fin de semaine son premier morceau depuis un peu plus de trois ans. Et pour cause, le premier single de son nouvel opus sortira ce vendredi 12 janvier.

L'artiste l'a annoncé sur ses réseaux dimanche, dix jours à peine après avoir confirmé la venue de son septième album studio cette année. Un album qui succède à «Positions», dévoilé en octobre 2020.

Une date et un nom

Outre la date de sortie, la trentenaire a également partagé le nom de ce nouveau titre. Intitulé «Yes, and ?», il est d'ores et déjà disponible en prévente sur le site de l'artiste. Une nouvelle qui ravit ses fans.

«La reine est de retour», «C'est parti», «On est prêt», «Tu nous a manqué», ont réagi de nombreux internautes. Après avoir sorti six albums entre 2013 et 2020, soit quasiment un par an, Ariana Grande a en effet pris son temps pour concocter ce nouvel opus, le premier de la star à sortir sur le label Republic Records. Pour l'heure, son nom n'a pas encore été dévoilé.