Frankenstein : Jacob Elordi remplace Andrew Garfield au générique du film de Guillermo Del Toro

Selon le site américain Collider, Jacob Elordi vient d’être annoncé au générique de «Frankenstein», le film écrit et réalisé par Guillermo Del Toro. L’acteur australien remplace Andrew Garfield, contraint de se retirer en raison d’un agenda surchargé.

Une ascension irrésistible. Actuellement à l’affiche de «Priscilla» et «Saltburn», Jacob Elordi vient d’être annoncé au générique du «Frankenstein», écrit et réalisé par Guillermo Del Toro pour Netflix, révèle le site américain Collider. Le comédien australien de 26 ans remplacera Andrew Garfield, qui a été contraint de renoncer au rôle en raison d’un conflit d’agenda.

Il rejoint un casting prestigieux dans lequel on retrouve Oscar Isaac et Mia Goth dans les rôles principaux. Ainsi que Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, et Christoph Waltz. Guillermo Del Toro développe le film «Frakenstein» depuis plusieurs années, avec la volonté d’y appliquer une ambiance gothique, tout en restant fidèle aux thèmes essentiels de la créature inventée par Mary Shelley en 1818.

«C’est un film que j’attends de faire depuis cinquante ans, depuis le premier jour où j’ai vu le premier ‘Frankenstein’. J’ai eu une épiphanie, et c’est un film qui exige de la maturité et des outils que je n’avais pas il y a dix ans. Aujourd’hui, je suis assez courageux et fou pour m’y attaquer», avait-il expliqué en octobre dernier. Le compositeur français Alexandre Desplat signera la bande originale. Le tournage du film est prévu pour commencer dans le courant de l’année 2024. Avec une mise en ligne sur Netflix fin 2025, dans le meilleur des cas.