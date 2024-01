Golden Globes 2024 : à 83 ans, Hayao Miyazaki remporte pour la première fois la prestigieuse récompense

«Le Garçon et le Héron» de Hayao Miyazaki a remporté dimanche le Golden Globe du meilleur film d'animation, le premier pour le réalisateur et son Studio Ghibli.

La légende japonaise de l'animation Hayao Miyazaki a ce dimanche remporté son premier Golden Globe Award à l'âge de 83 ans, pour «Le Garçon et le Héron». Le réalisateur et les producteurs du film n’étaient pas présents lors de la cérémonie à Los Angeles, et le trophée a donc été accepté en leur nom.

Le producteur et cofondateur du Studio Ghibli, Toshio Suzuki, a par la suite publié un message sur X (anciennement Twitter) : «Depuis le début de l’année, écrit-il, le Japon a été frappé par une série de tremblements de terre et d’accidents tragiques. Quand j'entends parler de nombreuses personnes qui attendent toujours des secours dans les zones sinistrées, je suis envahi par un sentiment de désespoir. Dans une telle situation, j'aimerais que la bonne nouvelle de remporter un prix puisse faire sourire tout le monde, ne serait-ce qu’un peu.» Au moins 168 personnes ont en effet été tuées lors d'un séisme de magnitude 7,6 au Japon, le jour du Nouvel An, et plus de 300 autres sont toujours portées disparues.

A noter que «Le Garçon et le Héron» est aussi le premier film dans une langue autre que l'anglais à remporter le Golden Globe du meilleur long métrage d'animation, catégorie dans laquelle il était en lice avec «Wish», «Elemental», «Spider-Man : Across the Spider-Verse», «Super Mario Bros. le film» et «Suzume».

En bonne voie pour un nouvel Oscar ?

«Le Garçon et le Héron» est probablement le dernier film de Hayao Miyazaki. Agé de 83 ans, le réalisateur de «Mon voisin Totoro» et «Princesse Mononoké» a passé sept ans à le réaliser. Il raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans pleurant sa mère après sa mort pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il s'aventure dans un monde partagé par les vivants et les morts.

Cela fait écho à la propre vie de Miyazaki qui, comme le héros, a vu sa propre famille être évacuée vers la campagne pendant la guerre. Miyazaki entretenait également un lien profond avec sa mère, qui aurait eu une grande influence sur son travail et sur les personnages féminins forts de ses films.

Bien que plus sombre que le reste de sa filmographie, «Le Garçon et le Héron» a dominé le box-office nord-américain lors de sa sortie le mois dernier, et a rapporté plus de 137 millions de dollars dans le monde depuis sa première au Japon en juillet.

La victoire aux Golden Globes - dont le palmarès est généralement un bon indicateur - laisse entrevoir la possibilité pour Miyazaki de remporter un nouvel Oscar en mars prochain. Il avait remporté la prestigieuse récompense en 2001 pour «Le Voyage de Chihiro» («Le Château ambulant» et «Le Vent se lève» avaient été nommés en 2005 et 2012) et était devenu en 2014 le deuxième réalisateur japonais à recevoir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, après Akira Kurosawa.