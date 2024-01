Golden Globes 2024 : deux prix pour le film français «Anatomie d’une chute»

Réalisé par Justine Triet, le film français «Anatomie d'une chute» a raflé deux prix lors de la 81e cérémonie des Golden Globes, qui a eu lieu ce dimanche à Los Angeles.

Après avoir raflé la Palme d’or lors du Festival de Cannes, le film «Anatomie d'une chute», réalisé par la Française Justine Triet, a été récompensé par deux trophées lors de la 81e cérémonie des Golden Globes.

Le long-métrage a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère ainsi que le Golden Globe du meilleur scénario, en sachant que «Barbie» et «Oppenheimer» étaient en lice dans cette catégorie.

Pendant l'écriture de ce drame, «avec mon partenaire de vie Arthur Harari nous n'arrêtions pas de nous dire que nous nous amusions beaucoup, certes, mais que personne n'irait voir ce film. C'est trop long, il n'y a pas assez de musiques, il y a un suicide, un chien qui vomit...», a déclaré la réalisatrice de 45 ans.

«Un grand merci de m’avoir encouragée à faire exactement ce que j’aime faire», a-t-elle conclu sur scène.

« Un grand merci de m’avoir encouragée à faire exactement ce que j’aime faire »





Justine Triet remporte le prix du Meilleur scénario avec Anatomie d’une chute #GoldenGlobes pic.twitter.com/bBshvMvqH3 — CANAL+ (@canalplus) January 8, 2024

Son film suit le récit d'une famille, Sandra, Samuel et Daniel, leur fils malvoyant de 11 ans, vivant isolée en pleine montagne, jusqu'au décès du père, retrouvé mort devant le chalet. Un an plus tard, le procès de la mère se déroule sous les yeux de l'enfant, qui voit la justice disséquer leur vie de famille.

Pour rappel, «Anatomie d'une Chute» ne pourra pas prétendre à l'Oscar du meilleur film international. C’est en effet le film «La Passion de Dodin Bouffant», réalisé par Trân Anh Hùng, qui a été choisi pour représenter l’Hexagone.