Golden Globes 2024 : pourquoi Rosamund Pike portait-elle un voile de protection pour son visage ?

Rosamund Pike a fait sensation dimanche sur le tapis rouge des Golden Globes, en s’affichant avec un voile en dentelle noire associé à sa robe sans bretelle. Un choix vestimentaire motivé par son récent accident de ski, au cours duquel elle s’est blessée au visage.

Joindre l’utile à l’agréable. Blessée au visage le 26 décembre dernier lors d’un accident de ski, Rosamund Pike s’est présentée avec un voile assorti à sa robe sans bretelle en dentelle sur le tapis rouge de la 81e cérémonie des Golden Globes. Un voile utilisé comme une protection, et non comme une volonté de faire passer un quelconque message.

«C’est un voile protecteur pour l’occasion. J’ai eu un accident pendant les fêtes de Noël. En faisant du ski. Et j’ai dû réfléchir à ce que j’allais faire, sachant que je devais être au Golden Globes», a-t-elle expliqué au site américaine Variety.

Rosamund Pike says she had a skiing accident the day after Christmas. #GoldenGlobes https://t.co/bTYJ1neAOi pic.twitter.com/HWqVitwVfY — Variety (@Variety) January 7, 2024

«Mon visage a été complètement écrasé, et je me suis dit que je devais faire quelque chose», poursuit-elle. Rosamund Pike, qui été nommé dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle, a particulièrement apprécié le fait que son look était parfaitement en phase avec son personnage de Lady Elspeth Catton dans le film «Saltburn», une aristocrate totalement déconnectée des réalités de la vie.