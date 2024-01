Golden Globes 2024 : qui est l'actrice Lily Gladstone, sacrée pour «Killers of the flower moon» ?

Pour sa prestation dans «Killers of the flower moon», Lily Gladstone a été sacrée dimanche meilleure actrice dans un film dramatique aux Golden Globes. Une comédienne promue à un brillant avenir.

Dans le film historique «Killers of the flower moon» de Martin Scorsese, Lily Gladstone, 37 ans, se glisse dans la peau d’une jeune femme amérindienne confrontée à l'avidité capitaliste et à une série de meurtres dans sa tribu.

«C'est une victoire historique, elle n'appartient pas qu'à moi», a déclaré la comédienne en recevant dimanche soir le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, prix qu’elle a dédié «tous les petits résidents, tous les petits citadins, tous les petits autochtones qui ont un rêve». Première amérindienne à être sacrée dans l’histoire de ces récompenses, elle a commencé son discours dans sa langue maternelle - le Blackfeet -, puis a poursuivi en anglais.

Un mail qui a changé le cours de sa vie

Né le 2 août 1986, Lily Gladstone a vécu dans l’Etat du Montana (Etats-Unis), dans la réserve indienne des Blackfeet, jusqu’à ses 11 ans. Une communauté qu’elle a quittée avec sa famille pour des raisons économiques. Installée à Seattle, la jeune femme a suivi des cours de théâtre à l’université, avant de faire ses premiers pas au cinéma, en tant que figurante, dans «Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines)», sorti en 2013.

Trois ans plus tard, la comédienne a été choisie pour jouer dans le drame «Certaines femmes» avec Kristen Stewart, puis «First Cow» en 2021, deux films réalisés par Kelly Reichardt. Malgré ces rôles, Lily Gladstone n’avait pas encore la carrière escomptée, et a ainsi envisagé de tout arrêter. Jusqu’au jour où, alors qu’elle comptait se reconvertir et traquer les frelons meurtriers, elle a reçu un mail l’invitant à une réunion Zoom avec Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio.

Elle a donc abandonné la carte de crédit avec laquelle elle voulait s’inscrire à un cours d’analyse de données, pour se lancer dans cette incroyable aventure. Il y a des rendez-vous qu’il ne faut pas manquer, et qui changent à jamais votre vie.