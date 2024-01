Golden Globes 2024 : «Si je ne gagne pas, je pars», ironise Jennifer Lawrence en pleine cérémonie

En lice pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie hier soir, Jennifer Lawrence s’est adressée non sans humour aux caméras qui filmaient la salle. «Si je ne gagne pas, je pars», a ainsi lancé la star.

Adepte du second degré. Jennifer Lawrence s’est fendue d’un message plein d’humour hier soir lors de la 81e cérémonie des Golden Globes. Alors que les noms des stars nommées pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie étaient égrenés, la trentenaire n’a pas manqué de réagir à l’annonce du sien, lorsqu’une caméra s’est braquée sur elle.

Fidèle à sa réputation de pitre d’Hollywood, l’actrice en lice pour sa performance dans «Le challenge» a lancé face caméra : «Si je ne gagne pas, je pars». Un message muet qu'elle accompagné d'une mimique faussement énervée, dont elle a le secret.

“If I don’t win, I’m leaving” - Jennifer Lawrence mouths to the camera during her category at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/XP0T1wOMit

— Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 8, 2024