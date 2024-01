Golden Globes : quels sont les 15 derniers films qui ont réussi le doublé aux Oscars ?

Considérée depuis des années comme l’antichambre des Oscars, la cérémonie des Golden Globes permet de déterminer les tendances des votes pour les prix les plus prestigieux, dont le meilleur film aux Oscars. Voici la liste des 15 derniers longs métrages à avoir réussi le doublé.

Un indice. Pour un film, recevoir une récompense lors de la cérémonie des Golden Globes n’offre aucune garantie pour les Oscars, mais reste un indicateur de son succès à venir. Dans l’histoire, pas moins de 49 films ont réussi à faire le doublé Golden Globes/Oscars (à noter que les Golden Globes donnent deux récompenses, une pour les drames, et une pour les comédies). Voici la liste des 15 derniers films à avoir été doublement couronnés.

Le Patient Anglais – 1996

Sorti en 1996, «Le Patient Anglais» a dominé la cérémonie des Oscars l’année suivante avec neuf récompenses, dont celui du meilleur film, et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Juliette Binoche. Un prix que le long métrage réalisé par Anthony Minghella avait également obtenu lors des Golden Globes quelques semaines plus tôt. Gabriel Yared réussira, lui aussi, le doublé avec le prix de la meilleure musique de film.

Titanic – 1997

C’est une pluie de récompenses qui s’est abattue sur «Titanic» en 1998, récompensé à quatre reprises aux Golden Globes, et lauréat de 11 statuettes lors de la cérémonie des Oscars. Dans les deux cas, le long métrage est reparti avec le prix du meilleur film, mais aussi du meilleur réalisateur (James Cameron), de la meilleure chanson originale (Céline Dion), et de la meilleure musique de film (James Horner).

Shakespeare in Love – 1998

Malgré une rude concurrence – «La vie est belle», «Elizabeth», «La ligne rouge», «Il faut sauver le soldat Ryan» – le film «Shakespeare in Love» avait réussi à repartir avec le trophée du meilleur film, aux Golden Globes et aux Oscars. Ce fut également la consécration pour Gwyneth Paltrow, couronnée à deux reprises par le prix de la meilleure actrice.

American Beauty – 1999

Le film de Sam Mendes a réalisé le doublé en 2000 face, là encore, à de sérieux prétendants : «L’œuvre de Dieu, la part du diable», «La Ligne Verte», «Révélations», et «Sixième Sens». Le réalisateur sera également couronné pour sa mise en scène à chaque cérémonie, tout comme Alan Ball pour le prix du meilleur scénario.

Gladiator – 2000

Au tournant du millénaire, «Gladiator» de Ridley Scott s’est emparé des deux distinctions sans surprise. Hans Zimmer et Lise Gerrard empocheront le Golden Globes de la meilleure musique de film, tandis que quatre autres statuettes seront glanées aux Oscars, dont celle du meilleur acteur pour Russell Crowe, qui est alors au sommet de son art. À noter que «Gladiator 2» est attendu en salle le 20 novembre prochain.

Un homme d’exception – 2001

Encore un film avec Russell Crowe, qui incarne cette fois le mathématicien et économiste américain John Forbes Nash Jr., dans ce film réalisé par Ron Howard et récompensé par l’Oscar du meilleur réalisateur dans la foulée. Jennifer Connelly fera le doublé en tant que meilleure actrice, de même que Akiva Goldsman pour le scénario. Russell Crowe sera cette fois couronné aux Golden Globes, mais battu par Denzel Washington (Training Day) pour l’Oscar du meilleur acteur.

Chicago – 2002

Récompensé dans la catégorie «meilleur film musical ou comédie» lors de Golden Globes en 2003, «Chicago» parviendra à ravir la première place à «The Hours» pour l’Oscar du meilleur film. Le film récoltera trois Golden Globes au total, dont celui de la meilleure actrice pour Renée Zellweger et du meilleur acteur pour Richard Gere. Aux Oscars, six statuettes viendront s'ajouter à la liste des récompenses, dont l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Catherine Zeta-Jones.

Le Seigneur des Anneaux : le retour du roi – 2003

Les cérémonies de l’année 2004 furent celles de la consécration pour la saga «Le Seigneur des Anneaux» avec un troisième volet qui obtiendra pas moins de 10 statuettes aux Oscars, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Peter Jackson, et de la meilleure musique de film pour Howard Shore. Quatre récompenses lui seront attribuées aux Golden Globes, avec un doublé pour Peter Jackson et Howard Shore.

Slumdog Millionaire – 2008

Là encore, un raz-de-marée pour ce qui fut le phénomène cinématographique de l’année 2008. L’année suivante, c’est une autoroute de trophées qu’empreinte le film de Danny Boyle, qui parvient à réussir le doublé Golden Globes/Oscars pour le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, et de la meilleure musique de film.

The Artist – 2011

Cocorico ! La cuvée des cérémonies 2012 a été marquée par la domination sans partage de «The Artist» avec un doublé meilleur film, meilleure musique et meilleur acteur dans les deux cérémonies. Aux Oscars, le film repart avec 5 statuettes au total, dont celui du meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius, ainsi que celle des meilleurs costumes (Mark Bridges).

Argo – 2012

Ce long métrage inspiré d’une histoire vraie se contentera d’un seul doublé, pour le meilleur film donc. Aux Golden Globes, Ben Affleck, qui tient également le rôle principal, revevra le prix du meilleur réalisateur. En plus de l’Oscar du meilleur film, «Argo» a reçu le prix du meilleur montage et du meilleur scénario adapté.

12 Years A Slave – 2013

Comme «Argo», le doublé a été réalisé uniquement sur le prix du meilleur film. Aux Oscars, Lupita Nyong’o repartira avec le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, tandis que John Ridley sera couronné pour celui du scénario adapté.

Moonlight – 2016

Le prix du meilleur film dans les deux cérémonies a été obtenu en 2017. «Moonlight» ajoutera deux statuettes à sa collection aux Oscars, avec le prix du meilleur scénario adapté pour Barry Jenkins et Tarell Alvin McCraney, et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali.

Green Book – 2018

En plus de faire le doublé pour le prix du meilleur film, «Green Book» marque la consécration pour Mahershala Ali qui, deux ans après «Moonlight», obtient à nouveau l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Une récompense qu’il glane également aux Golden Globes quelques semaines auparavant. Le long métrage réalise le doublé pour le meilleur scénario original pour Peter Farrely, Brian Hayes Currie, et Nick Vallelonga.

Nomadland – 2020

Dernier film en date à avoir réalisé le doublé, «Nomadland» a également permis de couronner à deux reprises le talent de la réalisatrice Chloé Zhao. Frances McDormand ajoutera son nom à la liste des récompenses lors de la cérémonie des Oscars, où elle obtiendra pour la troisième fois de sa carrière le prix de la meilleure actrice (après «Fargo» en 1997 et «Three Billboards» en 2018).