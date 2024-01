Alain Delon : comment sera réparti l'héritage de l'acteur ?

Alors que le clan Delon se déchire, l’héritage de l’acteur a déjà été réparti entre ses trois enfants, a récemment assuré Anthony Delon sur le plateau de L’Heure des Pros sur CNEWS. Une répartition à l’avantage de sa sœur Anouchka.

La succession d’Alain Delon est actée. C’est ce qu’a assuré Anthony Delon, vendredi 5 janvier, sur le plateau de Pascal Praud, révélant comment l’acteur de 88 ans avait choisi de répartir son héritage entre ses trois enfants : Anthony, 59 ans, fruit de son union avec Nathalie Delon, Anouchka, 33 ans, et Alain-Fabien, 29 ans, tous deux issus de sa relation avec Rosalie van Breemen.

«Toutes ces histoires d’argent, d’héritage, toutes ces supputations, ça me rend malade», a ainsi expliqué Anthony Delon, avant d'assurer que «ce n’est pas un problème d’héritage ou de successions». Et de poursuivre : «Pourquoi ? Parce que la succession elle est réglée (…) Tout est acté. C’est très simple. Ma sœur a 50 % de toute la fortune de mon père. Mon frère et moi ont a 25 % chacun. C’est acté donc il n’y a pas de conflit. Il n’y a pas de guerre d’héritage».

De son côté, invitée sur TF1 dimanche, Anouchka Delon n’a pas démenti cette information. Interrogée sur les dispositions prises par son père et cette répartition en sa faveur, elle a assuré : «Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d’un portefeuille», concédant toutefois un peu plus tard que le choix de cette répartition «amenait à ce genre de situation. Mais est-ce que c’est ma responsabilité. Est-ce que je dois porter ça ?», a-t-elle poursuivi.

Un choix légal

Une situation complexe tout à fait légale. Car si en France il est impossible de déshériter ses enfants, il est en revanche possible de favoriser l'un d'entre eux.

En effet, comme le souligne le site Mon notaire ma succession, plate-forme des Notaires de France, «la loi prévoit que certains héritiers (les enfants et à défaut le conjoint) reçoivent obligatoirement une partie de la succession, appelée réserve héréditaire. La part restante, dont la personne décédée a pu disposer librement au profit du bénéficiaire de son choix, est appelée quotité disponible». Cette quotité disponible varie selon le nombre d'enfants. Elle correspond au quart du patrimoine dès lors qu'il y a trois enfants ou plus, précise le site, soit 25%.

Un pourcentage qu'Alain Delon semble donc avoir souhaité reverser à sa fille Anouchka.