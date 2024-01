Cinéma : voici le film policier le plus rentable de tous les temps, selon le Guinness Book

Le film policier est un genre très apprécié au cinéma. Et selon le Guinness Book des records, c’est le long métrage de Martin Scorsese «Les Inflitrés» qui affiche la meilleure rentabilité de l’histoire, devant «Le Parrain», de Francis Ford Coppola.

Une place dans l’histoire. Selon le Guinness Book des records, «Les Inflitrés», réalisé par Martin Scorsese en 2006 avec Matt Damon, Leonardo DiCaprio, et Jack Nicholson dans les rôles principaux, caracole en tête du classement des films policier les plus rentables de tous les temps, avec pas moins de 289,6 millions de dollars de recettes au box-office mondial (chiffres non-ajustés à l’inflation, ndlr).

Ce film a notamment permis à Martin Scorsese de remporter l’Oscar du meilleur réalisateur pour la première fois de sa carrière en 2007, quelques semaines après avoir été sacré lors des Golden Globes.

La présence de ces trois acteurs de premier plan à l’écran, combinée à un scénario parfaitement calibré pour mettre en valeur leur talent respectif, explique en grande partie le succès de ce long métrage qui glanera quatre statuettes à la cérémonie des Oscars cette année-là (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, et meilleur scénario adapté).

Derrière «Les Inflitrés», on trouve «Le Parrain» (270 millions), «Pulp Fiction» (212,9 millions), «Traffic» (208,3 millions), et «Heat» (187,4 millions), dans le Top 5 des films policiers les plus rentables de l’histoire. À noter que ce dernier va bénéficier d’une suite réalisée par Michael Mann, et dont le tournage doit débuter dans le courant de l’année 2024.