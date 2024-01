«Mean Girls - Lolita malgré moi» : le film culte revient au cinéma dans un remake avec Renée Rapp

Près de vingt ans après la sortie de «Lolita malgré moi» avec Lindsay Lohan, le remake de ce film culte débarque au cinéma ce mercredi et prend la forme d’une comédie musicale. Avec, au casting, la chanteuse et comédienne américaine Renée Rapp.

Les lycéennes de «Mean Girls» - «Lolita malgré moi» en version française - sont de retour sur grand écran près de vingt ans après la sortie de la comédie culte pour adolescents qui a marqué toute une génération. En salles ce mercredi 10 janvier, ce remake aux accents féministes scénarisé par l'humoriste américaine Tina Fey est lui-même une adaptation de la comédie musicale «Mean Girls», jouée à Broadway entre 2018 et 2020.

Le scénario n'a pas changé. Après avoir grandi en Afrique, une adolescente (interprétée par Angourie Rice) intègre un lycée américain et découvre qu'y règne la loi de la jungle, particulièrement parmi les autres jeunes filles. Infiltrée dans le groupe des plus populaires, «Les Plastiques» (emmenées par la révélation Reneé Rapp), adoptera-t-elle leur comportement ou abolira-t-elle la hiérarchie qui divise les élèves ?

La nostalgie des années 1990

«Charmed», «Sabrina, l'apprentie sorcière», «Gossip Girl» sont autant de succès des années 1990-2000 qui font l'objet d'adaptations et de remakes depuis la fin des années 2010. «On a beaucoup exploité les années 1980, dernièrement avec la série 'Stranger Things'. Les producteurs se sont dit : on n'a qu'à faire la même chose maintenant avec les années 1990», explique à l’AFP Mehdi Achouche, maître de conférence en cinéma et télévision anglophones à l'Université Sorbonne Paris Nord.

Et de jouer sur «l'aspect générationnel», alors que les enfants et adolescents des années 2010-2020 sont élevés par des parents nés dans les années 1980-1990, et ont directement accès aux classiques des décennies précédentes sur Internet.