«Tu dis, tu stoppes» : la série à destination des enfants victimes ou témoins de violences arrive sur les grandes chaînes

Canal +, Disney France, France Télévisions, M6, Gulli, TF1 et BayaM s’engagent à travers «Tu dis, tu stoppes», une série originale inédite de treize épisodes de deux minutes, pour venir en aide aux enfants victimes ou témoins de situations de violences.

Sa mission : sensibiliser les plus jeunes pour leur permettre de se protéger des personnes malveillantes. Les grandes chaînes de télévision vont diffuser à partir du 31 janvier une mini-série pour les enfants intitulée «Tu dis, tu stoppes», afin de leur donner des clés face à des situations de violence. Cette série animée, en treize épisodes de deux minutes, sera diffusée sur les antennes de TF1, TFX, France Télévisions, Canal+, M6, Gulli, Disney France et aussi l'application du groupe Bayard, Bayam.

Le concept est ainsi décrit : «Quentin, Clara, Oscar et Yasmine, quatre enfants d'une dizaine d'années dialoguent sur le thème des violences, qu'elles soient sexuelles, psychologiques ou physiques, par l'intermédiaire d'un jeu vidéo. Plusieurs options leur sont proposées et testées, comme la carte «joker», la carte «non» ou la carte «parole». Cette dernière, permettant de parler à un adulte de confiance - parents, directrice d'école, maître nageur ou encore policier -, permet seule une action durable et efficace face à la violence».

Avoir les bons réflexes

L'idée est d'aider les enfants à avoir les bons réflexes s'ils sont confrontés à une situation de violence, ou s'ils en sont témoins, avec un message unique, 'La violence : tu dis, tu stoppes !‘, véhiculé dans chaque épisode, «car, si parler ne suffit malheureusement pas à stopper toutes les situations de violences, cela reste déterminant pour enclencher la chaîne de protection.»

En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups, un enfant subit une agression sexuelle toutes les trois minutes, et ce sont 700.000 jeunes qui sont harcelés chaque année, rappelle Make.org.

«Tu dis, tu stoppes» est l'une des actions issues de la Grande Cause «Protéger les enfants contre toutes les formes de violences», initiée en 2020 par la plate-forme de mobilisation citoyenne Make.org, avec divers partenaires.