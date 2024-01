Victoires de la Musique 2024 : nominations, favoris, nouveautés... Tout savoir sur la 39e édition

Les Victoires de la Musique 2024 seront remises ce vendredi 9 février 2024. Nominations, favoris, nouveautés... Voici tout ce qu'il y a à savoir.

La 39e édition des Victoires de la Musique aura lieu le vendredi 9 février 2024 à La Seine musicale. Elle sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter, avec Léa Salamé et Cyril Féraud à la présentation.

La liste des nommés pour cette nouvelle édition a été divulguée ce lundi soir. Zaho de Sagazan est grande favorite. Portée par son premier album «La symphonie des éclairs», la chanteuse est citée dans cinq catégories. «Ça me fait totalement halluciner, et autant de nominations, c'est une façon de dire bravo, pas qu'à moi, mais à toute mon équipe», s'est félicitée l'artiste auprès de l'AFP.

«Mon premier album 'La symphonie des éclairs' sortait il y a 10 mois maintenant, je chanterai la chanson qui porte son nom à la cérémonie des Victoires le 9 février prochain», a-t-elle annoncé sur Instagram, où elle remercie ses fans.

La native de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) émarge dans les catégories «révélation féminine», «révélation scène», «album», «chanson originale» et «création audiovisuelle» (clip). Son univers singulier s'est d'abord épanoui en live, cochant les «3 B», soit Brel et Barbara pour des textes à fleur de peau, et Berlin pour l'ambiance électro des clubs de cette ville qui se dégage.

Un palmarès plus ouvert ?

Déjà président des Victoires à deux reprises (2005-06, 2012-13), Vincent Frèrebeau, le patron du label indépendant tôt Ou tard, s'est employé à corriger le tir pour son retour aux manettes face à une pluie de critiques sur la cérémonie. «Depuis quelques éditions, on commençait à entendre des choses pas agréables sur les Victoires, à juste titre. Moi-même je ressentais des choses qui n'allaient pas», confie-t-il à l'AFP.

Les Victoires étaient, en vrac, accusées d'entre-soi, de petits arrangements entre amis et de manque de diversité, le rap et ses courants affiliés étant trop souvent oubliés des récompenses majeures. Le rappeur OrelSan, triple lauréat en 2023 et déjà auteur d'un triplé en 2022, était l'arbre qui cachait la forêt et le symbole des artistes monopolisant les trophées.

Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, n'a en effet jamais soulevé de trophée majeur aux Victoires. Elle a en revanche été sacrée artiste féminine de l'année dès la première édition des Flammes en 2023, nouvelle cérémonie dédiée au rap et ses courants. «Même s'il ne faut pas balayer tout le passé», Vincent Frèrebeau reconnaît que les Victoires ont pâti «d'un palmarès qui était excluant pour certains styles».

Changements de processus

Cette année, le processus de désignation a changé. Le corps électoral de l'académie des Victoires (882 votants, désormais tous des professionnels) ne participe plus qu'au premier tour.

Le second est réservé à un jury de 32 professionnels dont sont exclus les maisons de disques (majors et indépendants) ainsi que les producteurs de spectacle. Huit artistes, pas concernés par les prix de l'année en question, y figurent en revanche, tout comme les journalistes, programmateurs radio, éditorialistes de plates-formes musicales, ou encore les festivals et salles en province.

«Ce n'est pas passé tout seul mais c'est le seul moyen pour que les Victoires perdurent», analyse Vincent Frèrebeau. La chanson de l'année est la seule catégorie au vote final du public. L'académie n'a pas eu connaissance de la composition du jury, pour éviter toute pression, de même que le jury ne s'est pas réuni, pour éviter l'influence d'un membre «grande gueule», comme le dit le président des Victoires.

Les premiers effets se font déjà ressentir, avec par exemple la présence d'Aya Nakamura parmi les artistes retenues pour le trophée de l'«artiste féminine», ainsi que celle des rappeurs Damso (catégorie «concert») ou SDM (pour la «chanson originale»).

La liste des nominations dans les principales catégories

Album : «à 2 à 3» - Vianney ; «http://J.OOO.$» - Josman ; «La symphonie des éclairs» - Zaho de Sagazan ; «The Fool» - Jain ; «Tirer la nuit sur les étoiles» - Étienne Daho

Chanson originale : «Bolide allemand» - SDM ; «Douce» - Clara Ysé ; «Enfant de» - Pierre de Maere ; «La symphonie des éclairs» - Zaho de Sagazan ; «Secret» - Louane

Artiste masculin : Étienne Daho, Pierre de Maere, Gazo, Vianney

Artiste féminine : Jain, Louane, Aya Nakamura, Véronique Sanson

Révélation masculine : Nuit Incolore, Aime Simone, Yamê

Révélation féminine : Adèle Castillon, Meryl, Zaho de Sagazan

Concert : Bigflo & Oli - «Le grand Tour»; Damso - «Qalf Tour» ; Pomme - «Consolation»; Shaka Ponk - «The Final Fucked Up Tour»

Révélation scène : Julien Granel, Meryl, Zaho de Sagazan

Création audiovisuelle : «Commando» - Shay ; «Flamme» - Juliette Armanet ; «La symphonie des éclairs» - Zaho de Sagazan