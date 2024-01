Star Wars : Grogu, alias Baby Yoda, va avoir droit à son propre film

Le mignon personnage de la série Star Wars «The Mandalorian» Grogu, alias Baby Yoda, va avoir droit à son propre film, a annoncé ce mardi Lucasfilm.

Devenu une véritable icône de la pop culture, Grogu, le craquant personnage de «The Mandalorian» - que les fans ont affectueusement surnommé Baby Yoda - va devenir la star d’un film de la franchise star Wars.

Grogu, he’s cute, strong and he knows the Way pic.twitter.com/uVSOyCBENM

— Biki Nice (@Biki_Nice) January 8, 2024