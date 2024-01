Tom Cruise signe un accord avec Warner Bros. pour développer et produire des films originaux et des franchises

N'en déplaise aux autres studios hollywoodiens, Tom Cruise vient de signer un accord avec Warner Bros. pour collaborer régulièrement avec la major sur des projets de films.

Rien n'arrête la star de 61 ans. Tom Cruise vient de signer un nouvel accord avec Warner Bros. Discovery pour développer et produire des films de cinéma, plus précisément un mélange de productions originales et de franchises qui mettront en vedette l’acteur, a indiqué la société dans un communiqué.

Dans le cadre de ce qui est présenté comme un nouveau «partenariat stratégique», Tom Cruise et sa société de production auront leurs propres bureaux au sein de Warner Bros. Discovery, à Burbank (Californie).

Si Tom Cruise avait déjà travaillé avec Warner Bros. dans le passé, cela faisait une décennie - depuis «Edge of Tomorrow» - que cela ne s’était pas produit. Il était avant cela également apparu dans des films Warner Bros. tels que «Magnolia», «Rock of Ages», «Entretien avec un Vampire» et «Eyes Wide Shut».

Un coup d'éclat

«La signature d'un contrat avec Tom Cruise, sans doute la plus grande star de cinéma au monde, est extrêmement importante», a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore cité par Reuters.

Ce nouveau contrat avec Warner «est un coup d'éclat pour Michael De Luca et Pam Abdy, qui ont pris la présidence et la direction de Warner Bros. Motion Picture Group en 2022, et qui ont travaillé à redynamiser le studio, ainsi que pour David Zaslav, l'homme qui les a embauchés», estime Variety. L'accord avec Tom Cruise, qui a des projets dans des studios rivaux comme Universal et Paramount, n'est cependant pas exclusif précise le magazine.

Récemment apparu dans «Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One», qui a été une déception au box-office, ainsi que dans «Top Gun : Maverick» de 2022 - plus gros succès de sa carrière – Tom Cruise sera d'ailleurs bientôt à l’affiche du huitième volet de la franchise «Mission : Impossible» pour Paramount, ainsi qu'un prochain film d'action Universal signé Doug Liman (réal. de «Edge of Tomorrow»).