28 jours plus tard : un troisième volet officiellement en développement

Selon le site Variety, Danny Boyle et Alex Garland vont de nouveau s’associer pour offrir un troisième volet à leur film «28 jours plus tard», sorti en 2002. Une suite, baptisée «28 semaines plus tard» et réalisée par Juan Carlos Fresnadillo avait vu le jour en 2007.

Des retrouvailles très attendues. Plus de vingt ans après le premier volet, le film «28 jours plus tard» va avoir une suite - baptisée «28 ans plus tard» - avec les retours de Danny Boyle à la réalisation et Alex Garland à l'écriture, révèle le site américain Variety.

En 2002, le réalisateur de «Trainspotting» s'était occupé de mettre en scène «28 jours plus tard», sur un scénario rédigé par Alex Garland. Les spectateurs découvraient Cillian Murphy, alors inconnu du grand public, dans le rôle de Jim, un jeune britannique se réveillant à l’hôpital St Thomas de Londres. Il découvre une ville totalement désertée sans comprendre ce qui a pu advenir. Vingt-huit jours plus tôt, trois militants pour la défense des animaux avaient délivré des singes d’un laboratoire porteurs d’un virus ultra-contagieux qui, par l’intermédiaire d’un militant mordu par un singe, s'était propagé au reste de la population.

Le film avait rencontré un large succès critique et public au moment de sa sortie en salle, ce qui avait permis à une suite, réalisée par Juan Carlos Fresnadillo, de voir le jour en 2007 avec Jeremy Renner, Robert Carlyle, Imogen Poots ou encore Rose Byrne dans les rôles principaux.

Ce troisième volet verra donc Danny Boyle revenir derrière la caméra pour la première fois depuis la comédie romantique «Yesterday», sortie en 2019. Alex Garland, de son côté, n’a cessé de voir sa cote croître à Hollywood avec des succès tels que «Ex-machina», «Annihilation», et le très attendu «Civil War», et reprendra son rôle de scénariste pour cette suite très attendue.

Pour le moment, la présence de Cillian Murphy au générique n’a pas été confirmée. Mais il avait déjà laissé entendre par le passé que, si un nouveau film devait voir le jour, et que son agenda lui permettait, il ne serait pas contre le fait de reprendre le rôle de Jim.