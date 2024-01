«Je vais t'aimer» : la comédie musicale autour des tubes de Michel Sardou de retour à Paris

La comédie musicale «Je vais t’aimer», articulée autour des plus grands tubes de Michel Sardou, va faire son retour à Paris du 25 janvier au 11 février, avant de partir en tournée à travers l’Hexagone.

Sur scène se dessine le parcours d'une bande de jeunes, raconté sur quatre décennies et au rythme d'une trentaine de tubes de l'interprète des «Lacs du Conemarra», qui de son côté poursuit son ultime tournée jusqu'en mars 2024. C'est d'ailleurs ce spectacle, créé avec son accord, qui a donné envie à l'artiste aux 100 millions d'albums vendus de remonter sur scène en octobre 2023.

Du Havre à New-York, des années 1960 aux années 2000, ce récit, écrit et mis en scène par le canadien Serge Denoncourt, suit la vie - entre histoires d'amour, désillusions et espoirs - de six jeunes Français s'apprêtant à embarquer sur le paquebot France. L'occasion de découvrir leur trajectoire, croisant celle de la France et du rêve américain, sur une mise en scène à l'esprit Broadway, jalonnée de titres que tout le monde connaît. Parmi eux : «Etre une femme», «Le chanteur de jazz», «La java de Broadway» ou encore «Je vole», qui ont été sélectionnés parmi les quelque 270 titres composés par Michel Sardou.

En tournée dès le mois de mars

A l'issue des représentations parisiennes, le musical partira à nouveau en tournée dans l'Hexagone dès le 22 mars prochain pour une quarantaine de dates. Le spectacle, qui tire évidemment son nom du tube de Michel Sardou sorti en 1976, passera notamment par Marseille en avril, Lille et Rennes en octobre, Lyon, Toulouse et Montpellier en novembre, ou encore Nice en décembre 2024.

