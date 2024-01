Paris : 3 expositions pour les fans de mode

Capitale de la mode, Paris accueille plusieurs expositions qui devraient taper dans l’œil des amoureux des belles pièces et des belles matières. La transparence selon Yves Saint-Laurent, les clichés de Paolo Roversi… Voici 3 rendez-vous à ne pas manquer.

«TRANSPARENCES», AU MUSÉE YVES SAINT LAURENT

Après avoir été présentée à la Cité Dentelle Mode de Calais, «Yves Saint Laurent : Transparences» investit le Musée Yves Saint Laurent Paris, du 9 février au 25 août. Cette exposition donne à voir une quarantaine de pièces textiles iconiques et lève le voile sur la puissance de la transparence, un thème cher à Yves Saint Laurent, qui s’est emparé dès les années 1960 de matières comme la mousseline, la dentelle, ou le tulle.

©Musée Yves Saint Laurent

Les passionnés pourront admirer des créations iconiques, telles que la première blouse seins nus, baptisée par la presse américaine la «See-Through Blouse2» du printemps-été 1968, ou encore «la Nude Dress3», une robe de mousseline noire ceinturée de plumes d’autruches, issue de la collection suivante. Des croquis, patrons sur calque, photographies ainsi que de nombreux accessoires (chapeaux, bijoux, chaussures, ...) seront également réunis.

«Yves Saint Laurent : Transparences», Musée Yves Saint Laurent, du 9 février au 25 août.

PAOLO ROVERSI, AU PALAIS GALLIERA

Après avoir mis à l'honneur Azzedine Alaïa, le Palais Galliera célèbre le travail de Paolo Roversi, grand photographe de mode et portraitiste italien, qui a vu passer devant son objectif les grands mannequins. Cette exposition, première monographie consacrée à Paolo Roversi à Paris, dévoile cinquante ans de photographies et réunit pas moins 140 œuvres dont des images inédites, des tirages Polaroid, des archives (magazines, catalogues…).

©Paolo Roversi/Palais Galliera

Adepte de la couleur sépia et du noir et blanc, l'artiste de 76 ans s'est installé à Paris en 1973 et a travaillé pour des magazines prestigieux, tels que les Vogue italien et français, Egoïste et Luncheon. «Je travaille d’une façon plutôt instinctive, illogique, irrationnelle, avait-il confié sur France Culture. Mon travail est porté par les sentiments, par les sensations et par les émotions».

«Paolo Roversi», Palais Galliera, du 16 mars au 14 juillet.

«MODE ET SPORT, D’UN PODIUM À L’AUTRE», AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

A quoi ressemblait un costume de bain pour femme vers 1900 ? Comment la bicyclette est-elle devenue un outil d’émancipation ? Quelles sont les origines du sportswear ? Le Musée des Arts décoratifs de Paris répond à toutes ces questions au fil de son exposition «Mode et sport, d’un podium à l’autre». Du tennis, en passant par la natation, le patinage, la gym et le football, elle met en lumière l’évolution du vêtement sportif et son influence sur la mode, de l’Antiquité à nos jours.

Riche de 450 pièces, l'exposition rassemble des photographies, des peintures, des affiches, dont celle des Jeux Olympiques de Paris, en 1924, ainsi que des accessoires et des vêtements. Parmi eux, une selle d'amazone Hermès en peau de porc et des lunettes d’automobiliste du début du XXe siècle. Sont également présentées les créations de Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin, et Jean Patou, qui, en 1919, a notamment imaginé pour la championne de tennis Suzanne Lenglen une robe plissée, et particulièrement courte pour l’époque.

«Mode et sport, d’un podium à l’autre», Musée des Arts décoratifs de Paris, jusqu'au 7 avril.