Paris : voici les 9 stars françaises à voir en concert en 2024 

Michel Sardou, Bernard Lavilliers, Gims, Véronique Sanson… De nombreux artistes français vont investir les scènes parisiennes en 2024. Voici les 10 concerts les plus attendus pour vibrer de la tête aux pieds et en prendre plein les yeux.

Michel Sardou

Michel Sardou a ajouté de nouvelles dates à sa tournée d’adieu «Je me souviens d’un adieu». L’interprète des «Lacs du Connemara» sera ainsi à La Défense Arena les 16 et 17 mars.

mika

En décembre dernier, Mika a dévoilé son sixième album, «Que ta tête fleurisse toujours». Un disque enregistré totalement en français, qu'il prévoit de présenter à l'Accor Arena le 25 mars.

MYLÈNE FARMER

En raison des émeutes, l'icône française du romantisme noir avait dû annuler ses concerts prévus au Stade de France les 30 juin et 1er juillet. Ils ont été reportés aux 27 et 28 septembre.

tayc

Tayc, l'ancien gagnant de «Danse avec les stars», va s'attaquer à la plus grande scène d'Europe. Il se produira le 30 novembre à La Défense Arena. Et de nombreux invités sont attendus, comme Dadju, avec qui il partage un album commun qui sortira en février 2024.

Bernard Lavilliers

Bernard Lavilliers donne rendez-vous à ses fans les 28 et 29 mars à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt), tout près de Paris, où il défendra son nouvel album «Métamorphose », accompagné d’un orchestre symphonique.

Véronique Sanson

À l’occasion de son 75e anniversaire, Véronique Sanson donnera une série de concerts. L’interprète de «Besoin de personne» interprétera ses plus grands tubes sur la scène du Grand Rex les 22, 23 et 24 avril, ainsi que les 3 et 4 juin.

Jain

Dans le cadre de sa tournée «The Fool Tour», la Toulousaine Jain, qui s'était fait connaître avec ses tubes «Come» et «Makeba» en 2015, fera danser son public au Trianon les 5, 6, 7 et 8 mai.

Eddy de Pretto

Artiste pop aux multiples facettes, Eddy de Pretto passera par l'Accor Arena le 6 décembre. L’occasion pour le chanteur originaire de Créteil de présenter son nouvel et troisième album, baptisé «Crash Cœur».

Hoshi

Pour passer la soirée avec Hoshi, direction le Zénith de Paris - La Villette. Âgée de 27 ans, la chanteuse pop rock s’y produira le 12 avril dans le cadre de sa tournée «Cœur Parapluie», le titre de son quatrième album.