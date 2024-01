Star Trek : un nouveau film en préparation avec le réalisateur de la série «Andor»

Selon le site américain Deadline, le studio Paramount a lancé le développement d’un nouveau film «Star Trek», dont la réalisation a été confiée à Toby Haynes (Andor). Un long métrage qui aura la mission d’«étendre l’univers Star Trek».

Un nouvel élan. Le site américain Deadline annonce qu’un nouveau film Star Trek est actuellement en développement. Le studio de la Paramount aurait l’ambition d’«étendre l’univers Star Trek» avec ce long métrage dont la réalisation a été confiée à Toby Haynes, le réalisateur britannique acclamé pour son travail sur la série «Andor» de Disney+, ainsi que pour «Doctor Who» ou encore «Black Mirror».

L’écriture du scénario sera signée par Seth Grahame-Smith, tandis que J.J. Abrams – qui avait mis en scène les deux premiers reboot de la saga en 2009 et 2013, avec Chris Pine dans le rôle principal – sera présent à la production via sa société Bad Robot. Si le dernier film de la franchise «Star Trek Beyond» date de 2016, Paramount+ a rencontré de beaux succès d’audience avec les séries «Picard» et «Strange New Worlds», signe que celle-ci a encore du potentiel.

Le site Deadline précise que ce projet n’est aucunement lié au film «Star Trek 4», qui reste en développement chez Paramount, avec l’idée de réunir Chris Pine et Chris Hemsworth dans leurs rôles respectifs de James T. Kirk et George Samuel Kirk à l’écran.