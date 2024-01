Star Wars : David Benioff et D.B. Weiss révèlent les raisons de l'annulation de leur film

C’est dans un entretien accordé au site américain The Hollywood Reporter que David Benioff et D.B. Weiss se sont exprimés pour la première fois sur l’échec de leur projet de trilogie Star Wars. Et la raison pour laquelle elle n’a jamais vu le jour.

Tombée à l’eau. En 2018, alors qu’ils travaillaient sur la huitième et ultime saison de «Game of Thrones», David Benioff et D.B. Weiss étaient annoncés comme les réalisateurs de la prochaine trilogie Star Wars, avec un scénario centré sur le premier Jedi de l’histoire et la naissance de l’Ordre Jedi. Un an plus tard, le projet tombait à l’eau pour des raisons non-dévoilées à l’époque. La signature d’un contrat d’exclusivité mirobolant avec Netflix, ainsi que les critiques unanimes de la dernière saison de «Game of Thrones», ont souvent été citées comme des éléments déterminants.

Dans une interview accordée au site américain The Hollywood Reporter, David Benioff et D.B. Weiss ont donné leur version des faits. Beaucoup plus simple que ce que les rumeurs annonçaient. «Nous voulions faire Le Premier Jedi, comment l’Ordre Jedi a vu le jour, pour quelle raison, le premier sabre laser, etc. Et nous avons été extrêmement contrarié quand Rian Johnson a baptisé son film (l’épisode 8) ‘Les Derniers Jedi’. Cela a complètement détruit le titre évident du film sur lequel on travaillait», explique Weiss.

«Le studio Lucasfilm a finalement décidé qu’ils ne voulaient plus traiter l’histoire du premier Jedi. Nous avions une idée bien définie en tête, et finalement, ils ont choisi de ne plus le faire. Et nous avons totalement compris leur position. C’est leur entreprise, leur marque, et nous n’étions pas les robots qu’ils cherchaient», ajoute David Benioff.

Lucasfilm n’avait semble-t-il pas enterré définitivement cette idée de revenir aux origines du premier Jedi puisqu’en avril dernier, lors d’une célébration Star Wars organisée à Londres, trois projets de films en développement ont été présentés au public. Dont «Dawn of the Jedi», un long métrage réalisé par James Mangold, dont l’action se situera 25.000 ans avant les événements de la saga centrée sur la famille Skywalker, à la rencontre du premier Jedi.