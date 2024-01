Supergirl : James Gunn songerait à confier le rôle à une comédienne de «House of the Dragon»

Selon le site américain Deadline, James Gunn et Peter Safran, les patrons de DC Studios, ont lancé le casting pour la comédienne qui incarnera l’héroïne dans le film «Supergirl : Woman of Tomorrow». Milly Alcock (House of the Dragon), Emilia Jones et Meg Donnelly seraient en lice pour le rôle principal.

Un projet d’envergure. Le site américain Deadline annonce que le casting de la future Supergirl a été lancé par James Gunn et Peter Safran, les patrons de DC Studios. Trois comédiennes seraient en lice pour le rôle : Milly Alcock, Emilia Jones et Meg Donnelly. Selon la rumeur, l’héroïne fera sa première apparition à l’écran lors d’un caméo d’un autre film, à la manière du Spider-Man incarné par Tom Holland dans «Captain America : Civil War».

Un film dédié à la cousine de Superman, Kara Zor-El, est toutefois au programme, comme l’avait annoncé James Gunn à la fin janvier 2023, lors de la présentation des différents projets en développement dans le cadre du lancement du DCU (DC Cinematic Universe), dont le premier chapitre a été baptisé «Gods and Monsters». Intitulé «Supergirl : Woman of Tomorrow», l’histoire sera adaptée du comics éponyme de Tom King et Bilquis Evely, et promet d’être beaucoup plus sombre que les précédentes versions de l’héroïne.

Plus hardcore

«Dans notre version, nous verrons la différence entre Superman, qui a été envoyé sur Terre et a été élevé par des parents aimants depuis sa plus tendre enfance. Alors que Supergirl a été élevée sur un morceau de caillou, un bout de la planète Krypton, et a vu mourir ou être tués de manière horrible tous ses proches pendant les 14 premières années de sa vie. Avant de venir sur Terre à son adolescence. Elle est beaucoup plus hardcore, et elle est très éloignée de la Supergirl que nous avions l’habitude de voir», avait expliqué James Gunn.

Comédienne australienne de 23 ans, Milly Alcock a été révélée dans la série «House of the Dragon», dans laquelle elle incarnait le rôle de Rhaenyera Targaryen dans sa jeunesse. Emilia Jones est majoritairement connue pour avoir incarné le personnage de Ruby Rossi dans le film «CODA», qui fut récompensé de trois Oscars, dont celui du meilleur film, en 2022. Elle est également apparue au générique de la série «Locke & Key». En plus d’avoir doublé le personnage de Supergirl dans les séries animées «Legion of Superheroes», et «Justice League - Crisis on Infinite Earths - Part One», Meg Donnelly s’est fait connaître dans la série «American Housewives» et dans le film «Zombie» et ses suites sur Disney Channel.