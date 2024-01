The Iron Claw : Lily James avoue avoir eu du mal à reconnaître Zac Efron pendant le tournage

Invitée dans l’émission «The Kelly Clarkson Show», Lilly James s’est exprimée sur l’incroyable transformation physique de Zac Efron, qu’elle avoue avoir eu du mal à reconnaître au début du tournage du film «The Iron Claw».

Un travail de fond. Pour les besoins du film «The Iron Claw», qui revient sur le destin tragique d’une famille de lutteurs professionnels, les Von Erich, dans les années 1970 et 1980, Zac Efron et ses partenaires à l’écran – Jeremy Allen White, Stanley Simons et Harris Dickinson – se sont entraînés pendant des semaines pour prendre du muscle afin de coller à leurs personnages respectifs. À tel point que Lilly James, qui incarne Pam, l’épouse du personnage joué par Zac Efron, Kevin Von Erich, a eu du mal à reconnaître le comédien au début du tournage.

«Je pouvais à peine le reconnaitre. Il y avait tellement plus de ‘lui’. Je veux dire, il était massif. Ces garçons ont travaillé dur. Les scènes de lutte dans le film, c’est eux qui les jouent en vrai. Je n’avais jamais vu un truc pareil», a-t-elle expliqué dans l’émission américaine «The Kelly Clarkson Show».

Dans une récente interview avec le site américain EW.com, Zac Efron avait reconnu le défi représenté par ce rôle, pour lequel il s’est imposé «un large surplus de calories tous les jours», pendant les six mois précédents le tournage. «Toute la partie de l’entraînement était une manière pour moi d’entrer dans le rôle. C’est probablement ce qu’a ressenti Kevin, et ce que ces gars ont été contraint de s’imposer pour avoir ce physique. C’était vraiment une manière de prendre possession du rôle comme jamais je n’aurais pu anticiper. Cela m’a rapproché de Kevin, au point que cela m’obsède», avait-il confié.