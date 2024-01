Paris : 3 expériences immersives pour les fans d'Égypte antique

L’Égypte antique est à l’honneur dans la capitale. Plusieurs expériences immersives invitent les visiteurs à remonter le temps pour découvrir les secrets de cette civilisation légendaire, qui s'étend sur plus de trois millénaires et continue de fasciner toutes les générations.

«Toutânkhamon - l’expérience immersive pharaonique», aux Galeries Montparnasse

Dès le 3 février prochain, petits et grands pourront prendre part à «Toutânkhamon - l’expérience immersive pharaonique», une expédition ludique qui met en éveille tous les sens.

Au sein d’une reconstitution du tombeau de Toutânkhamon, sur une surface de 3.000 m2, les visiteurs, munis d'un plan, devront résoudre plusieurs énigmes afin d’accéder à la salle du trésor. Cette aventure est l’occasion d’admirer plus de 1.000 objets trouvés dans la tombe du pharaon, et méticuleusement reproduits à l’identique dans les Ateliers du Musée du Caire.

©Francis Barria

Ce n’est pas tout. La découverte du trésor s’accompagne d’une projection monumentale de 200 m2 mettant en scène «le voyage mythologique de Toutânkhamon dans l’au-delà».

«Toutânkhamon - l’expérience immersive pharaonique», Galeries Montparnasse, dès le 3 février.

«L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II», à l'Atelier des Lumières

Les passionnés d’histoire pourront également en prendre plein les yeux à l'Atelier des Lumières. Le célèbre centre d’art numérique présente «L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II», une aventure sensorielle qui mêle projections à 360 degrés, musique et jeux de lumières.

©Culturespaces / C. de la Motte Rouge

Après une halte dans le désert et une balade le long du Nil, on assistera notamment à la construction des pyramides, bloc par bloc, et à la bataille de Qadech, avant de faire étape dans la Vallée des rois et des reines qui abritent le fameux tombeau de Toutânkhamon et de Néfertari.

©Culturespaces / C. de la Motte Rouge

De magnifiques bas-reliefs, des peintures, papyrus, bijoux, divinités et sphinx majestueux sont également projetés sur les murs et le sol de ce lieu emblématique, dans lequel chacun peut déambuler à sa guise.

«L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II», Atelier des Lumières, du 8 février au 5 janvier 2025.

«l'horizon de Khéops», à bercy-village

Autre activité à tester de toute urgence : «L'horizon de Khéops», installée à Bercy-Village. Contrairement aux deux expériences précédentes, celle-ci est en réalité virtuelle. Munis d'un casque et d'un sac à dos, les visiteurs voyageront 4500 ans en arrière pour assister aux funérailles du roi Khéops.

La visite, d'une durée de 45 minutes, commence au lever du jour sur la nécropole de Gizeh. Après quoi, les explorateurs, transformés en avatar, sont invités à se promener physiquement dans les entrailles de la pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, en suivant minutieusement une ligne virtuelle.

Accompagnés par un guide virtuel, chaque voyageur pourra notamment pénétrer dans le tombeau du roi-pharaon Khéops, et découvrir la grande galerie. Un corridor de plus de 47 mètres les emmènera jusqu'à la «chambre du roi». Il sera également possible de visiter la chambre de la reine, un lieu inaccessible dans la réalité, ou encore d'escalader le sommet de la pyramide.

«L'Horizon de Khéops», Bercy-Village, durée indéterminée.