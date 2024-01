Top Gun : un troisième volet avec Tom Cruise en préparation

Alors que «Top Gun : Maverick» a été un incroyable succès en salles en 2022, la saga culte aura droit à un troisième volet. Et les fans retrouveront l’irremplaçable Tom Cruise.

Se dirige-t-on vers un nouveau décollage au box-office mondial ? Près de deux ans après la sortie de «Top Gun : Maverick», suite du film culte des années 1980 qui a enregistré 1,5 milliard de dollars de recettes, un troisième volet sera dévoilé au cinéma pour le plus grand plaisir des fans. Une information relayée notamment par The Hollywood Reporter.

Selon le média américain, Ehren Kruger qui a cosigné le scénario du précédent opus, serait déjà en train de travailler sur ces nouvelles aventures. Quant au réalisateur Joseph Kosinski, il aurait accepté de reprendre du service.

Aucune date de sortie au cinéma n'a été dévoilée

Si Paramount n’a pas encore confirmé ces informations et n'a pas indiqué une éventuelle date de tournage ni de sortie au cinéma, on sait que la star Tom Cruise pourrait retrouver Miles Teller et Glen Powell, qui incarnent respectivement le fils de Goose et Hangman.

Cette annonce intervient alors que Tom Cruise vient de signer un accord avec Warner Bros. Discovery pour développer et produire des films de cinéma, plus précisément un mélange de productions originales et de franchises qui mettront en vedette l’acteur de 61 ans.