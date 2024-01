Alec Musser, vu dans la série «Desperate Housewives», est décédé à l'âge de 50 ans

L'acteur américain Alec Musser, qui a notamment joué dans la série à succès «Desperate Housewives», est décédé à l'âge de 50 ans.

Alec Musser s’est éteint à l’âge de 50 ans. L’acteur américain est décédé ce vendredi dans sa maison de Del Mar, en Californie. C'est sa compagne, Paige Press, qui a annoncé la triste nouvelle dans une story Instagram.

«RIP à l'amour de ma vie. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Mon cœur est brisé. Aujourd'hui est le pire jour de ma vie. Nous étions si heureux», a-t-elle écrit, sans préciser les causes du décès.

«La Force du destin», «Desperate Housewives»...

Pour mémoire, Alec Musser s’était fait connaître en 2005 en remportant le concours de télé-réalité «I Wanna Be a Soap Star». À la suite de ce sacre il avait notamment obtenu un rôle dans le feuilleton «La Force du destin», ainsi que dans la série culte «Desperate Housewives».

Le comédien avait également donné la réplique à Adam Sandler dans le film «Copains pour toujours». Ce dernier lui a d’ailleurs rendu hommage sur Instagram.

«J'adorais ce mec. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Un homme si merveilleux et drôle. Je pense à Alec Musser et à sa famille et je vous envoie tout mon amour», a écrit l’acteur.