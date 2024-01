Restos du Cœur : les Enfoirés dévoilent «Jusqu'au dernier», leur nouvel hymne

En attendant sa série de concerts du 17 au 22 janvier à Bordeaux pour soutenir les Restos du Cœur, la troupe des Enfoirés a dévoilé ce lundi son nouvel hymne, «Jusqu’au dernier». Un titre composé par Ycare et Patrick Bruel.

La troupe des Enfoirés s’apprête à fêter ses 35 ans. À cette occasion, et à quelques jours de ses shows qui se tiendront à l’Arkea Arena, à Bordeaux, afin de défendre la nouvelle campagne des Restos du Cœur, elle a dévoilé, ce lundi 15 janvier, un hymne inédit, intitulé «Jusqu’au dernier».

Ce morceau entraînant, prônant la solidarité et composé par Ycare et Patrick Bruel, est repris par de nombreux membres du collectif, parmi lesquels M. Pokora, Vianney, Zazie, Claudio Capéo ou encore Lara Fabian.

Un hommage aux membres fondateurs

Une chanson qui se veut un hommage au fondateur Coluche, sans qui cette histoire n’aurait jamais eu lieu, à Jean-Jacques Goldman qui a signé le premier hymne et à la poignée d’artistes, dont Johnny Hallyday, Michel Sardou et Véronique Sanson, qui étaient présents sur scène pour le show inaugural en 1989. «Trente-cinq ans déjà qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid», reprennent toutes les personnalités, ajoutant qu’elles resteront «jusqu’à la fin de la faim».

Les recettes de la série de concerts bordelais qui sera retransmise en mars prochain sur TF1, seront reversées, tout comme la vente des albums, à l’association des Restos du Cœur. Cette dernière a accueilli 1,3 million de personnes sur la période 2022-2023, contre 1,1 million lors de la saison précédente. Et ces derniers mois, son budget pour les achats alimentaires, redistribués ensuite gratuitement aux bénéficiaires, a doublé à cause de l'inflation.