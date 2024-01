Scream : Neve Campbell pourrait revenir, mais à une seule condition

Après sa décision de quitter la saga «Scream» en raison du refus de la production d’augmenter son salaire en 2022, Neve Campbell a confié s’attendre à recevoir un appel de la production pour le prochain volet, dont l’avenir est plus que jamais incertain.

Un retour possible. Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, Neve Campbell a confirmé être ouverte à l’idée de reprendre le rôle de Sydney Prescott, dans un éventuel septième volet de la saga «Scream». La comédienne avait annoncé son refus de participer au précédent film, en 2022, après l’échec des négociations avec la production sur l’augmentation de son salaire.

«Je sais que rien ne va en ce moment, et que c’est le cas au plus haut niveau où ils ne savent pas ce qui va se passer», dit-elle. «Je ne serais pas surprise de recevoir un appel», ajoute-t-elle, avant de revenir sur sa précédente décision. «J’ai soulevé un point important il y a quelques années. À savoir que je pense que je n’aurais pas été traitée de la même manière si j’avais été un homme, et que je mérite quelque chose pour avoir porté cette franchise aussi longtemps que je l’ai fait», ajoute-t-elle. Neve Campbell précise qu’elle accepterait de reprendre le rôle par amour pour la franchise, mais que la question du salaire n’était toujours pas réglée.

Trois départ clés

La comédienne de 50 ans se trouve désormais en position de force, après les départs cumulés des deux comédiennes principales – Melissa Barrera et Jenna Ortega – et celui du réalisateur, Christopher Landon. La première a été licenciée en novembre par la production après ses prises de position sur le conflit entre Israël et la Palestine dans lesquelles elle demandait un cessez-le-feu et accusait l’État hébreux de «génocide». Peu de temps après, Jenna Ortega citait un conflit de tournage avec la série «Wednesday» pour justifier son départ du générique de «Scream 7».

Fin décembre, c’était au tour du réalisateur Christopher Landon d’annoncer son départ du projet, manifestement secoué par la tournure des événements après le licenciement de Melissa Barrera, et le départ de Jenna Ortega. «C’était un job de rêve qui se transforme en cauchemar. Je n’ai rien d’autre à ajouter à la conversation si ce n’est que j’espère que l’héritage de Wes (Craven, ndlr) prospère et s’élève au-delà du vacarme d’un monde divisé», avait-il écrit sur les réseaux sociaux.