Cinéma : ces 5 films français qui ont cartonné à l'étranger en 2023

Le cinéma français rayonne à l’international. Et plus particulièrement les films d’animation et les comédies familiales. Voici les 5 films qui ont cartonné à l’étranger en 2023, selon des chiffres préliminaires publiés ce mardi par Unifrance.

Les films français ont cumulé au total 37,4 millions d'entrées en salles à l'étranger l'an dernier, selon des résultats publiés ce mardi 16 janvier par Unifrance. C'est beaucoup mieux que l'année précédente (+38,5%), mais cela reste très loin des niveaux atteints avant le Covid, où ils pouvaient parfois dépasser les 100 millions d'entrées.

Announced at Unifrance's 4th Export Day held today at @LeCNC , discover all figures for French cinema & audiovisual on the international market works in 2023.



The full report (in French) can be downloaded via the link & analysis below ⤵https://t.co/VVKQeLvGeN pic.twitter.com/iaAeAkRAvE

— Unifrance (@Unifrance) January 16, 2024