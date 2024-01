Superman Legacy : Rachel Brosnahan harcèle les journalistes pour préparer le rôle de Lois Lane

Sélectionnée par James Gunn pour incarner Lois Lane dans «Superman Legacy», Rachel Brosnahan a profité de son passage sur le tapis rouge de la 75e édition des Emmy Awards pour se confier sur sa préparation pour le rôle, qui consiste à harceler ses amis journalistes.

La date de tournage approche. En juin dernier, James Gunn, le patron de DC Studios, annonçait avoir sélectionné les deux acteurs principaux de «Superman Legacy», le film qui doit lancer le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), et dont la sortie en salles est prévue pour le 11 juillet 2025. Et ce sont David Corenswet et Rachel Brosnahan qui ont hérité respectivement des rôles de Clark Kent/Superman et de Lois Lane.

Cette dernière a profité de son passage sur le tapis rouge de la 75e édition des Emmy Awards pour se confier sur sa préparation en vue du tournage qui doit débuter, selon elle, dès le mois de mars. Un travail qui consiste principalement à harceler ses amis journalistes.

Rachel Brosnahan asked about Lois Lane in Superman Legacy and practicing her journalist skills at the Emmys. pic.twitter.com/HhYCXhWOWF — DCU Superman News (@DCUSuperNews) January 16, 2024

«Je suis en train de harceler mes amis journalistes à l’heure actuelle. J’essaie de mieux comprendre quel type d’attitude il faut avoir, et comment cela fonctionne», lance-t-elle. La comédienne de 33 ans avoue avoir été profondément marquée par l’interprétation de Margot Kidder dans la série de films avec Christopher Reeves. «C’était sympa de voir une personne à l’écran qui paraissait aussi ambitieuse que je l’étais dans ma jeunesse», explique-t-elle.