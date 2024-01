Ariana Grande : son septième album sortira le 8 mars

Plus de trois ans après la sortie de son dernier opus «Positions», Ariana Grande a dévoilé le nom et la date de sortie de son très attendu septième album studio.

Après avoir annoncé fin décembre un nouvel opus pour 2024, Ariana Grande a partagé, mercredi soir, sur son compte Instagram le titre et la date de sortie de ce septième album studio, le premier depuis plus de trois ans. Son dernier opus «Positions» remonte à octobre 2020.

Intitulé «Eternal Sunshine», il sortira le 8 mars prochain a annoncé l’interprète de «7 Rings» sur son compte Instagram dans un laconique message accompagné d’un carrousel de photographies montrant la star lèvres rouges carmin et gants en tulle de la même couleur.

Vendredi 12 janvier, l’artiste avait déjà créé l'événement en dévoilant «Yes, and ?», premier single issu de ce nouvel opus. Un disque pour lequel Ariana Grande a pris son temps, après avoir quasiment sorti un album par an entre 2013 et 2020.

En 2019, la star avait notamment décroché le Grammy Award du meilleur album pop pour «Sweetener».