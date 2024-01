Kate Middleton hospitalisée : le prince William annule ses engagements pour être auprès de son épouse et de leurs enfants

Le prince William n’assumera pas de fonctions officielles dans les prochaines semaines, selon la presse britannique, après l’opération chirurgicale de son épouse Kate Middleton.

Prendre soin des siens. Alors que la princesse Kate Middleton doit rester à l’hôpital ces dix à quatorze prochains jours suite à une opération chirurgicale abdominale intervenue avec succès mardi 16 janvier, le prince William annule ses engagements pour les jours à venir, rapportent plusieurs médias britanniques.

Le fils aîné de Charles III ne devrait pas assurer de fonctions officielles tant que son épouse séjournera à l’hôpital, afin de rester auprès d’elle et de s’occuper de leurs trois enfants, George, 10 ans, Charlotte 8 ans, et Louis, 5 ans.

«Le prince de Galles sera aux côtés de sa femme et de ses enfants. Il n'exercera pas de fonctions officielles pendant que sa femme sera à l'hôpital et immédiatement après son retour. Il a donc reporté un certain nombre d'engagements», a notamment fait savoir sur le réseau X la journaliste Rebecca English, spécialiste des affaires royales pour le Daily Mail.

