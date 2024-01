Pretty Woman : la première version du film était beaucoup plus sombre

Julia Roberts et Patricia Arquette ont participé à l’émission «Actors on Actors» du site américain Variety, dans laquelle elles ont dévoilé les détails beaucoup plus sombres du premier scénario de «Pretty Woman». Récit.

Une autre version. Sorti en 1990, le film «Pretty Woman» s’est imposé comme une des comédies romantiques les plus populaires et les plus rentables de l’histoire du cinéma. Il a également permis de propulser Julia Roberts et Richard Gere au rang de superstars à Hollywood. L’histoire est centrée sur Vivian Ward, une prostituée engagée comme escort par Edward Lewis, un riche homme d’affaires dont elle croise la route au moment où il se trouve au volant d’une voiture de sport dont il ne maîtrise pas la conduite. L’homme fini par tomber sous le charme de cette femme solaire et bienveillante, qui lui permet de donner un nouveau sens à son existence.

Le long métrage réalisé par Garry Marshall aurait toutefois pu être très différent, comme l’ont révélé Julia Roberts et Patricia Arquette dans l’émission «Actors on Actors», organisée par le site américain Variety, où deux comédiens discutent et partagent leurs anecdotes à propos de leur carrière respective. Elles avaient toutes deux passé le casting pour le rôle de Vivian Ward à l’époque, et le film était alors baptisé «3000». Selon Patricia Arquette, il s’agissait «d’un film artistique graveleux et sombre» dans lequel Vivian était une toxicomane hardcore, et Richard un homme d’affaires limite sociopathe la considérant comme son jouet.

Une fin alternative

C’est finalement Julia Roberts qui a obtenu le rôle qui, de son propre aveu, la mettait mal à l’aise. Elle se souvient ainsi d’une fin alternative où le personnage d’Edward devait la faire sortir brutalement de sa voiture et lui balancer l’argent qu’il lui devait. Avant de s’en aller. Le projet de ce film sera toutefois mis à l’arrêt trois jours après que Julia Roberts ait obtenu le rôle. Ce qui était très inhabituel. Quelque temps après, elle a eu la confirmation qu’elle était maintenue au générique, avant de recevoir un nouveau script totalement différent. «C’est devenu quelque chose qui était plus dans mes cordes que le projet original», a-t-elle précisé.

Aussi, plutôt qu'un film centré sur la lutte des classes, les dégâts de la pauvreté, la place de la femme dans la société, le pouvoir de l'argent, ou les ravages de la toxicomanie, «Pretty Woman» est devenu l'histoire d'une princesse moderne rencontrant un homme d'affaires fortuné, grâce auquel elle va pouvoir quitter le trottoir et concrétiser ses rêves les plus fous. Une trame dont le succès aura une influence non-négligeable sur les comédies romantiques qui suivront dans son sillage.