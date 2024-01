Universal va développer un biopic consacré au chanteur des Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis

Un long métrage dédié au leader et co-fondateur du groupe de rock des Red Hot Chili Peppers est en cours de développement au sein des studios Universal.

Le leader des Red Hot va avoir droit à son biopic. Selon les informations de Deadline, les studios Universal ont lancé le développement d’un long métrage dédié à Anthony Kiedis, après avoir acquis les droits de ses mémoires, «Scar Tissue», sortis en 2004 et devenus un best-seller.

Le projet n’en est qu’à ses débuts, mais sera produit selon le journal américain par Brian Grazer («Un homme d’exception», «Apollo 13»), Anthony Kiedis lui-même et Guy Oseary, manager des Red Hot Chili Peppers, mais aussi par Madonna.

Une vie mouvementée

Dans «Scar Tissue», Anthony Kiedis, co-fondateur en 1983 d'un des groupes rock les plus déjantés de ces vingt dernières années, au côté du guitariste Hillel Slovak, décédé en 1988 d'une overdose, du bassiste Flea et du batteur Jack Irons, se raconte sans tabou. Fils du dealer du tout Hollywood, il revient sur son parcours d'artiste, de toxicomane et de leader des Red Hot Chili Peppers.

Aucune date de sortie n'a été communiquée. On ne sait pas non plus qui incarnera le chanteur à l'écran. De son côté, le groupe, dont le dernier album «Unlimited Love» est sorti en avril 2022, se produira du 17 février au 30 juillet à travers les Etats-Unis.