Scream : Melissa Barrera prend la parole au sujet de son éviction de la saga

Venue présenter le film «Your Monster» au Festival de Sundance, Melissa Barrera s’est exprimée pour la première fois sur son éviction de la saga «Scream». La comédienne assure qu’elle sera à jamais fière d’y avoir participé, et se montre reconnaissante d’avoir pris part à cette aventure.

Le moment de l’apaisement. En novembre dernier, Melissa Barrera était licenciée par la production de «Scream 7», après ses prises de position sur le conflit entre Israël et la Palestine, dans lesquelles elle demandait un cessez-le-feu et accusait l’État hébreux de «génocide». La comédienne a profité de son passage au Festival de Sundance, où le film «Your Monster» était présenté, pour répondre aux questions concernant son éviction de la saga.

Melissa Barrera a expliqué n’avoir aucun ressentiment à l’encontre de ceux qui ont pris cette décision, qu’elle était reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de participer à la saga, et qu’elle gardait un sentiment de fierté vis-à-vis de cette expérience. «Je suis juste tellement reconnaissante d’avoir pu participer à cette franchise, et c’est une chose dont je serai à jamais fière», a-t-elle indiqué au site américain Deadline.

La comédienne de 33 ans a également expliqué avoir trouvé une famille grâce à «Scream», et qu’elle reste très proche de tous ceux qui ont participé à cette aventure. Dont Jenna Ortega, qui a également quitté le projet de «Scream 7» en raison d’un conflit d’agenda avec le tournage de la saison 2 de la série «Wednesday». «Nous sommes une famille pour la vie. Quand nous sommes dans la même zone géographique, on arrive toujours à se voir (…). Quand on se retrouve, on souhaite passer la soirée ensemble, et rien ne changera jamais cela», précise-t-elle.