100 ans de la mort de Lénine : toujours visible, comment son corps est-il conservé ?

Mort le 21 janvier 1924, Lénine est pourtant toujours bien visible. Son corps est conservé dans un mausolée installé sur la place Rouge à Moscou, et demeure accessible aux visiteurs.

On pourrait presque le confondre avec une statue de cire, néanmoins il s’agit bien de Lénine. Après avoir fait plusieurs AVC, Vladimir Lénine a rendu son dernier souffle le 21 janvier 1924, à l’âge de 54 ans, sept ans après le début de la révolution bolchévique qui a mis fin au tsarisme en Russie. Son corps est depuis exposé dans un mausolée sur la place Rouge de Moscou.

À sa mort, le pays entier avait pleuré la disparition de son leader. Plus de 50.000 personnes avaient bravé le froid pour lui rendre un dernier hommage, et défiler devant sa dépouille. Très vite, avant que quelconque décision ne soit prise, son cerveau avait été extrait puis emmené au centre de neurologie de l’Académie des sciences de Russie, afin d’être étudié et d’en connaître davantage sur les capacités intellectuelles de Lénine.

Une méthode de conservation secrète

Les funérailles de Lénine devaient durer quatre jours, à la suite de quoi son corps devait être enterré. Alors que le peuple continuait de pleurer sa mort, un mausolée en bois avait été construit afin d’y placer sa dépouille, pour laisser plus de temps à la population pour se recueillir. Les températures gelées avaient permis sa conservation.

Huit mois après sa mort, la technique de congélation avait commencé à montrer ses failles. Malgré une première technique basée sur un cocktail chimique adapté, injecté dans le corps de Lénine, des taches sombres étaient apparues sur sa peau et les orbites avaient commencé à s’enfoncer.

Les scientifiques s'étaient alors démenés pour tenter de trouver un moyen durable pour conserver la dépouille du révolutionnaire bolchévique, dont les méthodes restent en partie secrètes. Pendant de nombreuses années, plus de 200 personnes ont travaillé sur l’entretien du corps. De nos jours, ce sont des scientifiques de l’Institut des plantes médicinales et aromatiques de Moscou qui s’en occupent. Ils vérifient régulièrement l’éclairage du mausolée ainsi que la température du sarcophage, comme l’a indiqué Sciencepost.

Le corps de Lénine est réembaumé tous les dix-huit mois, dans une installation aménagée sous le mausolée dans lequel il repose.

Un entretien annuel à 180.000 euros

Aujourd’hui, le mausolée est de moins en moins visité. Le peuple russe tend à s’accorder pour enterrer Lénine. Cette idée serait régulièrement soumise à Vladimir Poutine, mais celui-ci refuserait. Pourtant, la tendance pourrait bientôt s’inverser.

Celui-ci aurait récemment déclaré que cette décision revenait au peuple, quand le moment serait venu. Selon certaines estimations, le coût annuel de l’entretien de la dépouille reviendrait à environ 180.000 euros. En 2017, seuls 31 % des Russes s’opposaient à l’inhumation de l’ancien dirigeant.