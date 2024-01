Mary Weiss, ex-leader des Shangri-Las, est décédée à l'âge de 75 ans

Mary Weiss, chanteuse du groupe pop des années 1960 The Shangri-Las, est décédée à l'âge de 75 ans, a annoncé sa maison de disques.

«Mary était une icône, une héroïne pour les jeunes hommes et femmes de ma génération et de toutes les générations», a déclaré Miriam Linna du label Norton Records, dans un communiqué rapporté par la BBC, à l'annonce de la mort de Mary Weiss, leader du groupe pop des années 1960 The Shangri-Las.

Les Shangri-Las étaient composées de deux paires de sœurs et se sont formées dans le Queens à New York. Leurs succès incluent «Remember» et leur chanson la plus connue, «Leader of the Pack».

We are deeply saddened to hear the news of Mary Weiss’ passing. She and Ronnie were kindred spirits; two fearless bad girls of the 60s. Join us as we spin the Shangri-Las in her honor. pic.twitter.com/xJPGLwAzK8 — Ronnie Spector (@RonnieSpectorGS) January 19, 2024

Le groupe était composé de Mary et Elizabeth «Betty» Weiss, ainsi que des jumelles Marguerite et Mary Ann Ganser, qui ont toutes fréquenté la même école à New York. Elles ont commencé à se produire dans des spectacles locaux avant d'attirer l'attention du producteur Artie Ripp, qui a arrangé le premier contrat d'enregistrement du groupe.

Des pionnières dans leur domaine

Leur premier enregistrement avait eu lieu en 1963 avec Simon Says. Le titre «Leader of the Pack» avait été enregistré un an plus tard. La chanson - une tragédie sur une jeune fille tombant amoureuse d'un garçon «du mauvais côté de la ville» qui meurt plus tard dans un accident de moto - est entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2019.

Le groupe s'est séparé en 1968. Les Shangri-Las ont été les pionnières de l'ère des groupes composés de filles, aux côtés des Ronettes. Le compte officiel X de Ronnie Spector, cofondatrice des Ronettes et décédée en janvier 2022, a rendu hommage au groupe.

«Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Mary Weiss. Elle et Ronnie étaient des âmes sœurs, deux bad girls intrépides des années 60. Rejoignez-nous pour faire tourner les Shangri-Las en son honneur», peut-on lire. Absente de l'industrie musicale pendant de nombreuses années, Mary Weiss avait sorti en 2007 un album solo intitulé Dangerous Game.