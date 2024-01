Les inconnus : Bernard Campan explique pourquoi il ne veut plus monter sur scène avec le groupe comique

Bernard Campan a cette semaine confirmé qu’il ne souhaitait pas du tout remonter sur scène avec la troupe des Inconnus et expliqué pourquoi.

Rêvé par de nombreux fans nostalgiques de leur humour – et ce bien que la soirée retrouvailles à la télévision en 2022 n’a pas fait l’unanimité - un éventuel retour des Inconnus n’est pas du tout d’actualité pour Bernard Campan. Si ces deux acolytes, Pascal Légitimus et Didier Bourdon, se sont montrés favorables à l’idée, le comédien lui y est opposé. Il a expliqué pourquoi cette semaine, au micro de Télé-Loisirs, en marge de sa venue au festival de l’Alpe d’Huez pour y présenter la comédie «Et plus si affinités» qui sortira en avril.

«La scène, Didier Bourdon et Pascal Légitimus y tiennent, moi beaucoup moins», a-t-il déclaré d'emblée. L’acteur a d’abord invoqué les effets du temps, confiant que s'ils venaient à refaire leurs anciens sketchs, cela manquerait cruellement de peps. «Je ne me vois pas refaire Télémagouilles par exemple, pour plein de raisons. Il y a une question d'énergie, qu'on n'a plus. Sur scène, c'était très musclé, ça n'arrêtait pas, on faisait des choses très physiques, des sketchs qu'on ne pourrait plus refaire. On faisait des acrobaties, même si elles n'étaient pas très pro. Il fallait y aller, physiquement je pense qu'on ne pourrait pas le refaire», a-t-il martelé.

Bernard Campan a ensuite confié qu’il ne pourrait pas souffrir de la comparaison des anciens avec de nouveaux sketchs si le succès n’était pas de nouveau au rendez-vous. «Les gens verraient Les Inconnus qui refont des choses qu'ils ont déjà faites, parce que j'imagine qu'on ferait 80% d'anciens sketchs et 20% de nouveaux. Les nouveaux, s'ils sont moins bien, je trouve ça difficile, et les anciens, ils ne pourront pas être mieux. À la limite ils seront aussi bien, mais je ne sais pas si on peut encore imaginer Didier avec sa perruque faire 'Stéphanie de Monaco'. Ça sera drôle évidemment, parce que lui est très drôle. Mais je ne sais pas si on ne recherche pas simplement de la nostalgie. Je comprends le public évidemment, mais pour nous, je pense que ce n'est pas le bon moteur, la bonne inspiration.», a-t-il justifié.

Invité de l’émission «Chez Jordan» sur C8 en février 2023, Pascal Légitimus avait déjà révélé que, si lui et Didier Bourdon étaient motivés à l’idée de reformer les Inconnus sur scène, cela ne serait pas le cas de Bernard Campan. «C’est comme dans un couple, il n’a pas envie. (…) Nous, on est chaud (en référence à Didier Bourdon), mais c’est un viol à un moment donné. Quand on force quelqu’un. Il n’a pas envie, et je respecte ça».